Külföld :: 2025. január 21. 06:08 ::

Panamai elnök: a Panama-csatorna Panamáé marad

A Panama-csatorna Panamáé marad - szögezte le José Raúl Mulino, a latin-amerikai ország államfője az X-en tett bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök hétfői beiktatási beszéde nyomán.

"A Panamai Köztársaság és népe nevében teljes mértékben vissza kell utasítanom Donald Trump elnök beiktatási beszéde során Panamáról, illetve a csatornájáról tett kijelentéseit" - hangsúlyozta Raúl Mulino. "Ismétlem, (...) a csatorna Panama tulajdona, és az is marad, üzemeltetése továbbra is Panama ellenőrzése alatt marad, összhangban (a csatorna) semlegességével" - fűzte hozzá. Raúl Mulino leszögezte, "a világon nincs olyan ország, amely beleavatkozna a csatorna irányításába". Hangsúlyozta azt is, hogy a Panama-csatorna nem volt "holmi engedmény".

"Mindez nemzedékek küzdelmének eredménye, ami az 1999-es Torrijos-Carter egyezményben csúcsosodott ki, és azóta, a mai napig, az utóbbi 25 évben mi irányítottuk a csatornát és kiszélesítettük, gondosan szolgálva a világnak és a világkereskedelemnek, ideértve az Egyesült Államokat is" - tette hozzá.

A panamai elnök kijelentette, hogy a nemzetközi joggal összhangban meg fogja védeni Panama jogát a csatornához. Mindazonáltal felhívta a figyelmet, hogy a párbeszéd a legjobb módja az esetleges viták rendezésének, miközben nem szabad kétségbe vonni Panama szuverenitását és teljes körű jogosultságát a csatornára.

(MTI)