Két amerikai állampolgár térhet haza fogolycsere keretében Afganisztánból

Két amerikai állampolgár nyerte vissza szabadságát egy Kaliforniában életfogytiglani börtönbüntetését töltő afgán fogoly elengedéséért cserébe - közölték kedden az afgán hatóságok.

Hán Mohammedet csaknem két évtizede vették őrizetbe Afganisztán keleti tartományában, Nangarharban, majd kiadták az Egyesült Államoknak - írta közleményében az amerikai külügyminisztérium, amely nem nevezte meg sem a kiszabadult amerikai állampolgárokat, sem azt, hogy hányan nyerték vissza szabadságukat a fogolycserével.

A tálib kormány szóvivője, Zabihullah Mudzsahid azonban megerősítette, hogy két amerikai állampolgárt engedtek el, de nem nevezte meg őket.

A CNN amerikai hírtelevízió és a The New York Times című napilap vasárnap arról számolt be, hogy a két átadott amerikai Ryan Corbett és William McKenty, akik kedden reggel indulhattak haza, cserébe a tálibokhoz tartozó Hán Mohammed elengedéséért, akit 2008-ban kétszeres életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek kábítószer-kereskedelem és terrorizmus miatt.

Két további amerikai állampolgár, az átutazóban Afganisztánba érkezett, és 2022-ben elfogott George Glezmann korábbi repülőmérnök, és a honosított amerikai üzletember, Mahmoud Habibi, akit nem sokkal azután fogtak el, hogy egy afganisztáni amerikai csapás megölte Ajman az-Zavahrit, az al-Kaida vezetőjét, továbbra is afgán fogságban van a The New York Times értesülése szerint. Habibi fogva tartását a tálib vezetés nem ismerte el. A The New York Times jelentése szerint Katar közvetített a tárgyalásokon, és segített a fogolycsere megvalósításában.

Corbett családja az előző és az új amerikai kormánynak, valamint Katarnak is köszönetet mondott, ugyanakkor sajnálkozását fejezte ki, hogy Glezmann és Habibi továbbra is afgán fogságban maradt.

A tálibok a fogolycserét az Egyesült Államok és Afganisztán közötti kapcsolatok "normalizálása" felé tett lépésként méltatták.

(MTI)