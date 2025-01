Külföld :: 2025. január 24. 07:27 ::

Szeptemberben a lett és litván iskolákat fenyegették bombariadó-hullámmal - akkor is orosz hibrid támogatást sejtettek mögötte

2024. szeptember 2-án a tanév első napján több száz lett és litván iskola kapott olyan emailt, amelyben bombatámadással fenyegették meg őket, hasonlóan a csütörtökön történt magyarországi esethez.

A litván fővárosban, Vilniusban a rendőrség 26 bejelentést kapott orosz nyelvű fenyegetőző emailekről, de a hatóságok úgy ítélték meg, hogy az akció mögött nincs valós veszély, ezért arra kérték az iskolákat, hogy feleslegesen ne evakuálják az épületeket, és előbb kérjenek tanácsot a rendőrségtől.

Lettországban már aktívabbak voltak a levélírók, ott ugyanezen a napon több mint 200 bombariadós emailt küldtek ki országszerte, de a hatóságok itt is úgy ítélték meg, hogy hasonló fenyegetettségről van szó.

A balti országokban nem ez volt az első, a szakértők szerint külső erők – nagy valószínűséggel Oroszország – által szervezett hibrid támadás. 2023 októberében Lettországban, Litvániában, illetve Észtországban is számos iskola, óvoda és kormányzati hivatal kapott bombatámadással riogató emaileket, a fenyegetés akkor is és tavaly is alaptalannak bizonyult.

A közelmúltban Csehországban, Szlovákiában és Bulgáriában is történtek hasonló akciók, a cseh hatóságok szerint orosz dezinformációs műveletről van szó.

(24 nyomán)