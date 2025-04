Anyaország, Zsidóbűnözés :: 2025. április 3. 14:11 ::

Orbán Netanjahunak: "Magyarország a zsidó-keresztény civilizáció elszánt őre"

Közös sajtótájékoztatót tartott Netanjahu és Orbán a Karmelitában, Bibi megtapsolta szolgáját, kérdezni nem lehetett.



Fotók: Szajki Bálint / 24.hu

Még mindig önvédelemhez való jognak hazudják a népirtást

Orbán Viktor elmondta, legutóbb nyolc éve találkoztak Budapesten, ő pedig 2021-ben járt utoljára Izraelben. „A világ hatalmasat változott azóta, a globális biztonság súlyos fenyegetésekkel néz szembe”, aminek bizonyítéka az Izrael által másfél éve elszenvedett terrortámadás volt. Az izraeli szuverenitást lábal tipró támadásnak nagy hatása volt a világra, Magyarország pedig világossá tette, hogy kiáll az izraeli emberek mellett – mondta Orbán, kiemelve Izrael önvédelemhez való jogát.

„Magyarország a zsidó-keresztény civilizáció elszánt őre”

Európában az antiszemitizmus soha nem látott mértékeket öltött Orbán Viktor szerint, de „Magyarországon eddig sem lengettek Hamász-zászlókat”. Magyarországon is történtek változások Orbán Viktor szerint, de arról biztosítja Netanjahut, hogy Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben. Orbán nem örül, hogy ilyet kell mondania, de ő úgy látja, hogy „a helyzet, hogy egész Európában ma a zsidó közösségek közül a Magyarországon élők érezhetik magukat a legnagyobb biztonságban”.

Orbán arról is beszélt, hogy Magyarország a szabadság szigete volt Európában, „a zsidó-keresztény civilizáció elszánt őre”. „A sajtónak mondom, hogy a magyar zsidó közösség lélekszámát tekintve Magyarország Európa harmadik legnagyobb közössége. (…) Ma ők vannak egész Európában a legnagyobb biztonságban” – ismételte Orbán.



Ennyire magáénak érzi már az "isteni ajándékok" szimbólumait

A migrációval jön az antiszemitizmus Európába

Orbán szerint arról is beszéltek, hogy az antiszemitizmust „Nyugat-Európába importálják”, az illegális migráció hozza ezt magával. „A brüsszeli elit ezt nem tudja, nem akarja megállítani”, menedzselni akarják az illegális migrációt, Magyarország azonban semmilyen migrációt és megállapodást nem fogad el, mert veszélyeztetnék a magyarok biztonságát. „Van érdekazonosság is a két ország között”, a nemzeti érdekek miatt is érdekeltek vagyunk, hogy Izrael biztonságos és stabil legyen, ez a Közel-Kelet stabilitásának kulcsa – mondta Orbán.

A magyar miniszterelnök szerint 150 izraeli vállalat van Magyarországon, ezek értékes befektetések, a gyógyszeriparban és a high-tech szektorban jöttek létre. Ez az együttműködés remélhetőleg folytatódik Orbán szerint. A hadiipari és katonai együttműködés is folytatódik, sok technológiát vásároltunk Izraeltől (érdemes itt megemlíteni a Pegasus kémszoftvert is, amit a miniszterelnök nem tett). „Örülünk annak, hogy semmilyen akadályt nem gördített Izrael a Magyarországról irányuló export elé” – folytatta a magyar kormányfő.

Bibi megtapsolta szolgáját

Orbán Viktor a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) való kilépésről is beszélt. Szerinte ő szakértője az ICC-nek, mert „én voltam az a miniszterelnök, aki aláírtam a Nemzetközi Büntetőbírósághoz való csatlakozásról szóló dokumentumot” 2001-ben. Orbán hozzátette: most ő lesz az is, aki kilép belőle – ezt néhányan megtapsolták a sajtótájékoztatón, köztük Netanjahu is.

Az elmúlt években ez már nem egy pártatlan bíróság Orbán szerint, hanem „egy politikai bíróság”. „Egy demokratikus jogállam”, mint Orbán szerint Magyarország, „ebben nem vehet részt”. Politikai eszközzé silányították az ICC-t a magyar miniszterelnök szerint, ezért ebben nem vesz többet részt Magyarország.



A gyarmaton végül is mindegy, melyik kormányfő melyik zászló előtt, illetve címer mögött áll...

Netanjahu szerint a demokráciát fenyegeti, aki fellép a civilek tömeges lemészárlása ellen

A sajtótájékoztatót Benjámin Netanjahu folytatta azzal, hogy „megindító nap” ez a számára, mivel, mint felidézte, 1993-ban Izrael helyettes külügyminisztereként látogatott ide először. Elismerte, akkoriban Puskást, a gulyást és Gábor Zsazsát ismerte főleg Magyarországból. Emlékezett, hogyan zárult a második világháború itt, hogy újabb megszállás jött, és évtizedekbe telt a függetlenség kivívása. Ez hasonlított Izrael megpróbáltatásaira, az ún. holokausztot és Izrael létrehozásának küzdelmeit emelte ki ebből.

„Az maradt kérdés, ez a két történelem mikor találkozik, mikor kezdődik el ez a nagyszerű szövetség” – mondta Netanjahu. Szerinte büszkén és megingathatatlanul támogatja a magyar kormány Izraelt, az EU-ban és az ENSZ-ben is. Bátor lépésnek nevezte, hogy kilépett Magyarország „a korrupt szervezetből”, ami „a demokráciát fenyegeti” – utalt a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elhagyására. A terrorizmus ellen kéne szerinte kiállnia az ICC-nek, erre Izrael ellen tette – hazudta. (A Hamász vezetői ellen ugyanúgy elfogatóparancsot adtak ki - a szerk.)

Orbán az első, aki még ezzel is benyal a zsidóknak, ráadásul Izrael futballcsapatáról is gondoskodik

„Ön az első állam, amely kisétál ebből a rothadásból (…) rendkívül bátor fellépést tanusítottak az antiszemitizmussal szemben” – fogalmazott Netanjahu arról, hogy Magyarország kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Szerinte

Izrael nélkül nincs zsidóság, ezért az állam ellen tett kijelentések antiszemitizmusnak számítanak.

„Magyarország gondoskodik Izrael futballcsapatáról, hiszen valahol gyakorolniuk kell” – mondta Netanjahu, azt demonstrálva, hogy ez is a két ország közötti a „mély barátság és szövetség jele”. Netanjahu szerint az izraeliek kedvelik Budapestet, bár „ki ne kedvelné” – tette hozzá.

Orbán megérti, miért kell eltiporni Iránt

A radikális iszlámról beszélt Netanjahu, hogy Irán támogatja a Hezbollahot, a húszikat. „Minket Irán proxyjai támadtak meg”, akik megerőszakolták, megölték, lefejezték a lakosokat, valamint túszokat ejtettek. Netanjahu kijelentette, hazahozzák a túszokat, „eltiporjuk ezt az iráni terrortengelyt”. Sok közel-keleti barátjuk elkötelezett ez iránt, Európát is védik, amit nem mindenki ért meg, de Orbán Viktor igen.

„Rájöttem, hogy habár növekszik a tudásom Magyarországról, még mindig van terem erre”, majd megemlítette, Ludwig van Beethoven is játszott itt zongorán. Rá is kérdezett, ki tudja a teremben ezt, annak jár bónuszpont. A gazdag magyar kultúrát dicsérte végül az izraeli kormányfő, remélve, hogy növekszik és gazdagodik majd a kultúra és a két ország kapcsolata.

Kérdezni sem lehetett a nagy demokratáktól

Véget is ért a miniszterelnöki sajtótájékoztató. Kérdésekre nem volt lehetőség annak ellenére sem, hogy a sajtót meghívták az eseményre.

Frissítés: nem volt elég a teljes megalázkodás és seggnyalás, a héber firkászok még holokausztozni is akartak

A sajtótájékoztató után Orbán és Netanjahu elment, az izraeli újságírók pedig felháborodottan kiáltottak utánuk, hogy lennének kérdéseik. Egyikük azt hiányolta, hogy nem volt szó Magyarország holokausztban játszott történelmi felelősségéről. Bár Orbán ezt érintette, beszédében csak annyit mondott, hogy a magyarországi zsidó közösség múltja „történelmileg terhelt”.

2. frissítés: MTI-s varázslat: magyar zászló látszik Orbán mögött

Itt már árulkodó a menóra:

Itt viszont látszik a valós helyzet:



Fotók: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

(Telex - 24 nyomán)