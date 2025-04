Háború :: 2025. április 3. 20:56 ::

A jó öreg kijevi csel már megint: Oroszország meg akarja támadni Európát, ezért küldjetek még több pénzt és fegyvert Ukrajnának!

Ma már nem is kérdéses, hogy Oroszország meg akarja-e támadni Európa többi részét, elég csak megnézni, mennyi erőforrást fektet katonai gépezetébe, az igazi kérdés az, hogy Európa felkészül-e erre vagy sem - jelentette ki az ukrán külügyminiszter Brüsszelben csütörtökön.

A NATO-Ukrajna Tanács tárgyalását megelőző sajtótájékoztatóján Andrij Szibiha hangsúlyozta: csak úgy lehet erre felkészülni, ha a nyomás fokozódik Moszkvára, és Ukrajna megerősödik.

Szibiha szerint Ukrajna már bizonyította, hogy készen áll a békére. "Elfogadtuk az Egyesült Államok javaslatát egy feltétel nélküli, teljes körű, 30 napos ideiglenes tűzszünetre. Ez a javaslat továbbra is érvényben van. Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban ahelyett, hogy elfogadná, követeléseket és feltételeket támaszt" - tette hozzá.

A külügyminiszter felhívta a figyelmet: Oroszországnak végre komolyan kellene vennie a béke kérdését, ezért most van itt az idő, hogy a nemzetközi közösség fokozza a nyomást Moszkvára - diplomáciai eszközökkel, de egyúttal elrettentéssel is. "Bár a média jelenleg főként a globális kereskedelmi feszültségekre koncentrál, nem szabad elfelejteni, hogy Európa szívében egy valódi, teljes körű háború zajlik, és Oroszország továbbra is alapvető fenyegetést jelent a kontinensre" - húzta alá.

Szibiha elmondta, hogy a NATO-Ukrajna Tanács ülésének középpontjában Ukrajna és Európa önálló védelmi képességei állnak. Ukrajna a költségvetésének 26 százalékát fordítja védelemre, és védelmi ipara évente több millió drónt gyárt, ami jól mutatja elkötelezettségét a biztonság iránt. Az ország már közel 40 százalékban önellátó, és célja ennek tovább növelése - taglalta.

"Az ukrán hadsereg ma Európa legnagyobb szárazföldi hadereje, technológiánk pedig a legmodernebbek közé tartozik. A NATO-nak és Európának kelet felé kell tekintenie - és egy erős, elkötelezett szövetségest kell látnia Ukrajnában" - mutatott rá.

Hozzátette, hogy a találkozón a résztvevők megvitatják, hogyan lehet Oroszországot valódi párbeszédre kényszeríteni, valamint Ukrajna sürgető védelmi szükségleteit, a biztonsági garanciákat és egy hiteles elrettentési csomagot. Az erős és tartós biztonsági garanciák kulcsfontosságúak a békefolyamat sikeréhez, hiszen ezek nélkül fennáll a veszélye annak, hogy Oroszország újra támad - hangoztatta Andrij Szibiha.

(MTI)