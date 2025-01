Külföld :: 2025. január 27. 11:53 ::

Fehér Ház: Kolumbia eleget tett a migránsok visszatoloncolására vonatkozó felszólításnak

Donald Trump amerikai elnök várhatóan mégsem rendel el büntetőintézkedéseket Kolumbiával szemben, miután annak kormánya beleegyezett, hogy befogadja az Egyesült Államokból kitoloncolt kolumbiaiakat - jelentette be helyi idő szerint vasárnap este Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.

A közlemény szerint "Kolumbia kormánya beleegyezett Trump elnök valamennyi feltételébe, beleértve az Egyesült Államokból visszatoloncolt valamennyi kolumbiai illegális bevándorló korlátozás és késedelem nélküli befogadását, illetve amerikai katonai repülőgépeken történő visszatoloncolását".

Donald Trump vasárnap jelentette be, hogy többi között 25 százalékos vámot rendelt el minden Kolumbiából az Egyesült Államokba érkező árura, és a vám egy hét elteltével 50 százalékos mértékre emelkedik. A büntetővám mellett az amerikai elnök utazási tilalmat és a vízumok visszavonását is elrendelte minden kolumbiai kormánytisztségviselővel szemben. Továbbá arról is határozott, hogy az amerikai vámhatóság fokozott ellenőrzést végezzen minden, a latin-amerikai országból érkező állampolgárral szemben, és fokozott vámellenőrzést folytassanak le minden szállítmány esetében.

A Fehér Ház közleménye ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a vámok és szankciók csak akkor lépnek hatályba, ha Kolumbia nem tartaná be a megállapodást, valamint mindaddig érvényben maradnak, amíg a kolumbiai kitoloncoltak első repülőgépes szállítmánya sikeresen vissza nem tér Kolumbiába. "A mai események világossá teszik a világ számára, hogy Amerikát ismét tisztelet övezi. Trump elnök továbbra is keményen meg fogja védeni nemzetünk szuverenitását, és elvárja a világ minden más nemzetétől, hogy teljes mértékben együttműködjenek az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó állampolgáraik kitoloncolásának elfogadásában" - fogalmazott a szóvivő.

Gustavo Petro kolumbiai elnök szintén vasárnap, Donald Trump amerikai elnök büntetőintézkedésekkel kapcsolatos bejelentését követően jelentette be, hogy Kolumbia államfői gépet bocsát rendelkezésre az Egyesült Államokból kiutasított kolumbiai illegális bevándorlók visszaszállítására.

Korábban, a toloncjáratokra reagálva a közösségi médiában még azt írta, hogy Washington "nem kezelheti a kolumbiai migránsokat bűnözőként". Emellett közölte, hogy megtiltja a migránsokat szállító amerikai repülőgépek belépését Kolumbia területére, valamint követelte és a visszafogadás feltételéül szabta, hogy az "Egyesült Államok alakítson ki eljárásrendet, ami tiszteletben tartja migránsok méltóságát".

(MTI)