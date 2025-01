Külföld :: 2025. január 29. 17:52 ::

Moldovagaz: megállapodás született a Dnyeszter-mellékkel az első gázszállításról

Megállapodás született Moldova és a szakadár "Dnyeszter Menti Köztársaság" gázvállalatai között az első gázszállításról - közölte szerdán a Moldovagaz moldovai állami vállalat Chisinauban.

A tájékoztatás szerint a szakadár térség 3 millió köbméter földgázt kap hitelre.

Az Európai Unió hétfőn 30 millió eurós sürgősségi segélycsomagot nyújtott, hogy támogassa a Moldovai Köztársaságot a súlyos energiaválság kezelésében. Ennek keretében a Dnyeszter-mellék is gázhoz jut, amellyel az ottani erőművet is ellátják, amelynek Moldova áramellátásában is fontos szerepe van. Ezt a Dnyeszter-melléki erőművet január óta átállították szén üzeműre, de tartalékai így is csak január végéig, legfeljebb február közepéig voltak elegendők.

A Moldovába irányuló gázszállítások január eleje óta szünetelnek, miután Ukrajna leállította a tranzitot, a moldovai kormány pedig nem volt hajlandó rendezni a Gazprommal az elfogyasztott üzemanyagért fennálló tartozását, amelyet az orosz fél 709 millió dollárra becsül. A moldovai és a Dnyeszter menti terület hatóságai szükségállapotot rendeltek el, a helyzet rendezéséig takarékoskodnak az energiával.

(MTI)