Argentína is kilép a WHO-ból

Argentína kilép az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) - jelentette be szerdán az argentin elnök szóvivője sajtótájékoztatóján.

"Javier Milei elnök utasítást adott Gerardo Werthein külügyminiszternek, hogy léptesse ki Argentínát a WHO-ból" - mondta Manuel Adorni elnöki szóvivő.

Milei elnök a lépést azzal indokolta, hogy "súlyos ellentétek" vannak hazája és a WHO között több egészségügyi kérdésben, különös tekintettel a koronavírus-járvány kezelésére - tette hozzá a szóvivő, és felidézte azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyeket a koronavírus-járvány miatt az előző, baloldali kormány vezetett be, és tartott fenn hónapokon át. Kijelentette, hogy országának joga van van "más államok politikai befolyásától mentesen" működni. "Mi, argentinok nem fogjuk megengedni egy nemzetközi szervezetnek, hogy beleavatkozzon szuverenitásunkba, és biztosan nem engedjük meg ezt az egészségügyi rendszerünk esetében" - tette hozzá.

Donald Trump amerikai elnök január 20-ai beiktatását követő egyik első intézkedéseként elrendelte, hogy az Egyesült Államok lépjen ki az Egészségügyi Világszervezetből. Az erről szóló rendeletben a lépést azzal indokolta, hogy a WHO rosszul kezelte a koronavírus-világjárványt és más globális egészségügyi válságokat, elmulasztott bevezetni égetően fontos reformokat, illetve nem volt képes függetleníteni magát egyes tagállamainak nem helyénvaló politikai befolyásától. A rendelet indoklásában kiemelték azt is, hogy a WHO továbbra is "igazságtalanul megterhelő befizetéseket" vár el az Egyesült Államoktól, miközben az amerikai népesség háromszorosával rendelkező Kína hozzájárulása a szervezet működéséhez 90 százalékkal kevesebb.

