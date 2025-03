Külföld :: 2025. március 14. 22:38 ::

Végeztek az Iszlám Állam iraki és szíriai vezetőjével

Az iraki hírszerző szolgálat és az Egyesült Államok vezette koalíciós erők egy közösen végrehajtott hadműveletben megölték az Iszlám Állam iraki és szíriai vezetőjét - jelentette be az iraki miniszterelnök pénteken az X-en.

Mohammed asz-Szudáni iraki miniszterelnök közleményében azt írta, "az irakiak folytatják nagyszerű győzelmeiket a sötétség és a terrorizmus erői felett", hozzátéve, hogy az "Abu Kadidzsa" mozgalmi néven is ismert Abdallah Maki Mosle al-Rifáj nemcsak a terrorszervezet "helyettes kalifája", hanem Irak és a világ "egyik legveszélyesebb terroristája is volt".

Az iraki biztonsági erők két névtelenséget kérő tisztségviselője arról tájékoztatta az AP amerikai hírügynökséget, hogy Abu Kadidzsa ellen csütörtök éjjel egy légicsapással hajtották végre a likvidálási műveletet a nyugat-iraki el-Anbár tartományban, de a vezető halálát csak pénteken erősítették meg.

Az iraki miniszterelnök bejelentésével egy időben látogatott első ízben Irakba a szír átmeneti kormány vezető diplomatája, aki iraki kollégájával folytatott tárgyalásai után arra tett ígéretet, hogy a két ország együtt fog működni az Iszlám Állam elleni küzdelemben.

Fuád Mohamed Huszein iraki külügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján ezzel kapcsolatban megerősítette, hogy "a szíriai és az iraki társadalmat érintő közös kihívások között az Iszlám Állam terroristáit" is meg kell nevezni. Hozzátette, hogy a tárgyaláson "az Iszlám Állam Irakon és Szírián belüli, valamint a szíriai-iraki határövezetben való csapatmozgásait is részletesen áttekintették". A külügyminiszter azt is elmondta, hogy hamarosan megkezdi munkáját az a hadműveleti központ, melynek létrehozásáról egy közelmúltban megtartott ammáni csúcstalálkozón állapodtak meg Szíria, Irak, Törökország, Jordánia és Libanon képviselői.

(MTI)