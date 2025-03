Külföld :: 2025. március 22. 17:34 ::

Trump minden nemzetbiztonsági jogosultságot megvont a "kedvenceitől"

Donald Trump amerikai elnök megvont minden nemzetbiztonsági jogosultságot az előző adminisztráció vezetőitől és ismert demokrata politikusoktól, köztük Joe Bidentől, Kamala Harristől és Hillary Clintontól - az elnök erről szóló rendelete szombaton jelent meg.

"Úgy határoztam, tovább nem szolgálja a nemzet érdekét, hogy az alábbi személyek hozzáférjenek minősített információkhoz" - olvasható a Fehér Ház által kiadott elnöki dokumentumban, amely Joe Biden volt elnök, Kamala Harris volt alelnök és Hillary Clinton korábbi külügyminiszter mellett az intézkedés érintettjei között sorolja fel Antony Blinken előző külügyminisztert és Jake Sullivant, Joe Biden nemzetbiztonsági tanácsadóját, valamint Liz Cheney volt republikánus képviselőt. Donald Trump lépése Joe Biden minden családtagjára is vonatkozik.

Az elnök ugyancsak visszavont minden nemzetbiztonsági jogosultságot attól a két ügyésztől, akik az ellene New York államban indult büntető- és polgári perek kezdeményezésében részesek voltak, így Letitia Jamestől, New York állam főügyészétől és Alvin Braggtől, New York kerületi ügyészétől.

Az intézkedés értelmében az adminisztráció egyetlen minisztériuma, ügynöksége, valamint szövetségi szerződéssel rendelkező magánintézmények sem tehetnek hozzáférhetővé az érintetteknek minősített információt, amely nemzetbiztonsági jogosultságot igényel.

(MTI)