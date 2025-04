Külföld :: 2025. április 7. 22:16 ::

Trump bejelentette: közvetlen tárgyalásokat folytatnak Iránnal

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok közvetlen tárgyalásokat kezdett Iránnal az ország nukleáris programjáról, és hangsúlyozta, hogy Teherán nem juthat atomfegyverekhez - tudósított a Sky News.

Trump közölte, hogy az Egyesült Államok közvetlen tárgyalásokat folytat Iránnal annak nukleáris programjáról. Az elnök határozottan kijelentette, hogy Teherán nem juthat atomfegyverekhez. A Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva elmondta:

- Közvetlen tárgyalásokat folytatunk Iránnal, és ezek már elkezdődtek. Szombaton folytatódik. Egy nagyon fontos találkozónk lesz, és meglátjuk, mi történhet. Azt hiszem, mindenki egyetért abban, hogy egy megállapodás megkötése lenne a kívánatosabb - tette hozzá Trump.

Donald Trump elnöki beiktatásával fordult minden eddiginél fagyosabbra a hangulat Washington és Teherán között, mivel az amerikai vezető maximális nyomás politikájával akarta asztalhoz ültetni a közel-keleti hatalmat. Mindez azt jelentette, hogy gazdasági és katonai szempontból is maximálisra növelte a nyomást az országon. B2 Spirit lopakodó bombázókat telepített az indiai-óceáni Diego Garcia támaszpontra, amely egyértelműen jelezte, hogy hajlandók akár a rakétacsapásokig is elmenni az ügy érdekében. Ezt egyébként rendszeresen ki is jelentették, jelezve, hogy nem riadnak vissza a közvetlen háború kirobbantásától sem.

Teherán azt mondta, szó sem lehet arról, hogy valamilyen megállapodás szülessen, ennek ellenére a diplomáciai szinten megindult a tapogatózás, főleg Ománon keresztül. A lassú nyitást jelezte az is, hogy a síita állam Jemenben és Irakban is csökkentette a jelenlétét, hogy ezzel tegyen az amerikai elnök kedvére. Úgy tűnik, hogy végül tényleg a tárgyalóasztalhoz ülhetnek a felek, ahol valamilyen atomalkut akarnak tető alá hozni.

Ennek a lényege az lenne, hogy Irán csökkentse a nukleáris kutatóprogramját, és hagyjon fel az uránium centrifugálásával.

(Portfólió nyomán)