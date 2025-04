Külföld :: 2025. április 14. 14:07 ::

Görögország hajóelhárító rakétákat vásárol Franciaországtól

Görögország 16 hajóelhárító rakéta beszerzéséről írt alá szerződést Franciaországgal - jelentette be hétfőn a görög védelmi miniszter. A megállapodás az athéni kormány idén bejelentett haderőfejlesztési programjának része.

"Görögország nem fenyegetőzik, hanem őt fenyegetik" - jelentette ki Níkosz Déndiasz hétfőn francia kollégájával, Sébastien Lecornuvel kiadott közös közleményben.

Lecornu egynapos athéni látogatása során a felek összesen 16 Exocet rakéta beszerzéséről írtak alá szerződést, a vásárlás költségeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Görögország korábban már 24 Rafale harci repülőgépet és három FDI (Belharra) típusú fregattot vásárolt Franciaországtól a Párizs és Athén között 2021-ben aláírt stratégiai védelmi megállapodás keretében, Déndiasz pedig hétfőn azt is elmondta, folynak a tárgyalások egy negyedik fregatt vásárlásáról is. Hozzátette, hogy Athén NH-90 típusú katonai helikoptereket is kap Franciaországtól.

A tárcavezető pénteken már arról is beszélt, hogy a kormány egyúttal két használt olasz fregatt beszerzését is fontolgatja.

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök április elején jelentett be 25 milliárd eurós haderőfejlesztési programot, kiemelve, hogy az új légvédelmi rendszer telepítését is tartalmazó fejlesztési program egyebek között a gyorsan változó geopolitikai kihívások és a törékeny transzatlanti kapcsolatok kezelésére szolgál. A 2036-ig szóló program Görögország modernkori történetének legnagyobb mértékű védelmi átalakítása.

Franciaország és Görögország 2021-ben írt alá stratégiai védelmi megállapodást.

(MTI)