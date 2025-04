Külföld :: 2025. április 20. 07:33 ::

Helyteleníti a vámemelések gyakorlatát az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete

Aggodalmát fejezte ki az Egyesült Államok közelmúltbeli vámemeléseinek a globális gazdasági fejlődésre és ipari növekedésre gyakorolt kedvezőtlen hatásai miatt az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) a honlapján közzétett cikkében.

Az UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) véleménye szerint a vámemelések "rossz megközelítést követnek", sem kiszámításuk, sem végrehajtásuk módja nem szolgálja a tervezett eredmények elérését.

A cikk szerint ezek a vámok megnövelik az ipari termelés költségeit, ezáltal aláássák a gazdasági hatékonyságot, csökkentik a kereskedelem előnyeit és gyengítik a versenyképességet. Az UNIDO arra figyelmeztetett, hogy az ilyen politika végső soron világszerte veszélyezteti a munkahelyeket, és a legkiszolgáltatottabb országokat érinti a legsúlyosabban.

Ezenkívül figyelmeztetett arra is, hogy a fokozódó vámok negatív hatásai nemcsak a már most is sebezhető országokat, hanem a vámokat bevezető országokat is érintik, ami fokozza a geopolitikai feszültségeket és a bizonytalanságot.

"Akadályok felállítása helyett az ipari kereskedelem előtt igazságosabb és fenntarthatóbb világgazdaságra kellene törekedni" - mondta Gerd Müller, az UNIDO főigazgatója.

Müller sürgette az Egyesült Államokat és más iparosodott országokat, hogy működjenek együtt a fejlődő országokkal a mindenki számára előnyös helyzet kialakítása érdekében, és igazságosabb és fenntarthatóbb globális gazdaságot építsenek, amely hosszú távon mindenki számára jólétet biztosít.

(MTI)