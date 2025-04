Külföld, Zsidóbűnözés :: 2025. április 20. 23:00 ::

Az X cenzúrázta a Kneecap Palesztinát támogató performanszát a Coachella Fesztiválon

A most véget ért Coachella Fesztiválon a világhírű északír Kneecap hip-hop együttes is fellépett. Az ír republikánus mozgalom képviselőjeként is ismert trió 2020 óta teljes mellszélességgel kiáll a palesztin nép ügye mellett, rendszeresen bírálja az izraeli megszállást, s legutóbb pedig a palesztinok körében véghez vitt népirtást. Az idei fesztiválon való első fellépésükön a szólásszabadság tiszteletben tartását fennen hangoztató X cenzúrázta az együttes Palesztinát támogató performanszát. A másodikon, a nagypéntekin már nem – írja a newarab.com.



A Kneeecap trió (fotók: X)

Az idén április 11–19. között rendezték meg az évente nagy érdeklődéssel kísért Coachella Fesztivált a Kalifornia állambeli Indio városban. A háromtagú északír Kneecap nevű hip-hop együttes kétszer is föllépett a fesztiválon, s dalaik előadása alatt az együttes tagjai mindkét alkalommal a közönséggel együtt követelte a független Palesztinát és az izraeli népirtás leállítását. Az első fellépésükkor, április 13-án is ezt tették, csakhogy az X az élő közvetítés során cenzúrázta az Izrael bírálatára, illetve a szabad Palesztina követelésére vonatkozó performanszt (Elon Musk és a zsidó- és Izrael-imádó Trump elnök nagy összeborulásának tudatában ezen nem is nagyon csodálkozunk). Csakhogy az együttes a cenzúrázás miatt tiltakozott az X uránál, aminek eredményeképpen a második, a nagypénteki föllépésén elhangzó, a színpad fölé vetített, Izraelt bíráló üzenetek már láthatóak és hallhatóak voltak.



Írországból Palesztinának - A megszállás bűncselekmény

A nagypénteki előadáson, amiképpen az előtte valón is, a Kneecap frontembere, szólistája, Mo Chara többi között ezeket mondta Kaliforniában:

Nem is olyan régen az íreket is üldözték a britek, de azért abból a ki…szott égből soha nem bombázták őket anélkül, hogy ne lett volna hová menni. A palesztinoknak azonban nincs hová menni, mert ez az ő ki…szott otthonuk, s bombázzák őket az égből. Ha mindezt nem nevezed népirtásnak, akkor mi a f…nak nevezed?

Az előadás idején Mo Chara többször is belekiáltotta az éjszakába, hogy „free, free Palestine!” (Szabad, szabad Palesztinát!), amit a több ezres közönség utána minden alkalommal lelkesen és hosszasan skandált.

Coachella audience erupts in FREE PALESTINE chant during KNEECAP performance!🔥🔥 pic.twitter.com/wSWkE2bdre April 19, 2025

Mivel az északír Kneecap triót valószínűleg egyhamar nem fogják meghívni magyarországi vendégszereplésre (vajon miért nem?), röviden ismertetjük azt, amit róluk tudni érdemes:

A Kneecap, amint fentebb már írtuk, egy igen népszerű északír, nemzeti hip-hop együttes Belfastból, a brit korona részét képező Észak-Írország fővárosából. Fellépéseiken politikai állásfoglalásként támogatják Írország és Észak-Írország újraegyesítését, s azt, ami ezzel együtt jár, a teljes „Smaragd-sziget” függetlenségét Nagy-Britanniától. Ezzel együtt a Kneecap 2020 óta folyamatosan támogatja a palesztin nép függetlenségi küzdelmét, illetve tiltakozik az ellene irányuló izraeli népirtás ellen.



Izrael népirtást követ el a palesztin nép ellen - olvasható a Kneecap zenekar fölött a Coachella Fesztiválon

