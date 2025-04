Külföld, Háború :: 2025. április 23. 19:16 ::

Szíriai elnök: Oroszországgal és Törökországgal is tárgyalások folynak a jövőbeli szíriai katonai jelenlétükről

Szíria kormánya Oroszországgal és Törökországgal is tárgyalásokat folytat a jövőbeli szíriai katonai jelenlétükről - közölte Szíria átmeneti elnöke.

Ahmed es-Saraa, aki december 8-án egy iszlamista koalíció élén átvette a hatalmat Bassár el-Aszadtól, a The New York Times című amerikai lapnak adott, szerdán ismertetett interjújában úgy fogalmazott, hogy a nemzetközi jelenlétre vonatkozó lehetséges megállapodásoknak tekintettel kell lenniük "Szíria függetlenségére, és szavatolniuk kell az ország biztonságát is". Hangsúlyozta egyben, hogy semmilyen külföldi katonai erőnek sem szabad szíriai területet arra használnia, hogy más országokat fenyegessen.

"A rezsim bukása és az új körülmények, amelyek között Szíria találta magát, teljesen új biztonsági kapcsolatok felé kövezték ki az utat a régióban" - mondta. "Ezért fűződik oly sok nemzetnek, regionálisnak és európainak, érdeke Szíria stabilitásához" - fűzte hozzá.

"Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja. Szíria fegyverei teljességgel orosz gyártmányúak. Mindemellett számos élelmiszerügyi és energetikai megállapodás van, amelyekre Szíria éveken át támaszkodott" - mondta. "Tekintettel kell lennünk Szíria érdekeire" - hívta fel a figyelmet. Hozzátette: "Eddig nem kaptunk ajánlatokat más országoktól a szíriai fegyverek pótlására".

Ahmed es-Saraa egyben ismételten azzal a kéréssel fordult Washingtonhoz, hogy oldja fel ellene a szankciókat, tekintettel arra, hogy ez logikus lenne a régi kormányzat leváltását követően.

A szankciókat a volt rezsim által elkövetett bűnök miatt vezették be - hangoztatta Ahmed es-Saraa, aki szintén ENSZ-büntetőintézkedések hatálya alatt áll, mivel egykor a Levantei Felszabadítási Mozgalom (Hajat Tahrír as-Sám, HTS) parancsnoka volt, amelyet számos ország - köztük az Egyesült Államok is - terrorszervezetként tart nyilván.

(MTI)