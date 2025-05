Külföld, Háború :: 2025. május 7. 07:58 ::

A húszik válasza Trump handabandázására - ki az, aki valójában "kapitulált"?

Trump fehér zászlót lenget, véget vet a jemeni háborúnak az ománi közvetítéssel kötött tűzszünettel. Az izraeli vezetőket állítólag váratlanul érte Trump kapitulációja, amely akkor történt, amikor az Anszarallah tisztségviselői határozott megtorlást ígértek a szanaai nemzetközi repülőtér Tel-Aviv általi lerombolásáért. (Trump waves white flag, ends Yemen war in Omani-mediated truce, thecradle.co, 2025.05.06.)

Több mint 1000 jemeni légicsapás után a Trump-kormányzat eltitkolja az amerikai háborús veszteségeket. A Pentagon elismeri, hogy a húszi támadások veszélyt jelentenek az amerikai erőkre. „Fenyegetik a tengerentúli személyzetünket” – mondta márciusban Sean Parnell, a Pentagon fő szóvivője, megjegyezve, hogy a húszik „tüzelnek a térségben lévő amerikai katonai személyzetre és lőnek a hajóinkra ... amerikai életeket veszélyeztetve”. A védelmi minisztérium nemcsak hogy nem számolt be arról, hogy kiket értek ezek a kockázatok, de úgy tűnt, azt is sugallta, hogy nem is tudnak arról, hogy a húszik hány személyt ölhettek meg vagy sebesíthettek meg. (The Trump Administration Is Hiding American Casualties of War, theintercept.com, 2025.05.02.)

Mohammed al-Bukhaiti, az Anszarallah (húszik) szóvivője:

A Gáza támogatására irányuló katonai műveleteinket addig nem hagyjuk abba, amíg a Gáza elleni agresszió nem szűnik meg, és a lakosok elleni blokádot nem oldják fel, lehetővé téve az élelmiszerek, gyógyszerek és üzemanyag bejutását. Ami az Egyesült Államok elleni támadásainkat illeti, azok az önvédelemhez való jog keretei közé tartoznak. Ha az USA leállítja az ellenünk irányuló támadásait, mi is leállítjuk az ellene irányuló támadásainkat. Ez az álláspont Nagy-Britanniára is vonatkozik. Elkötelezettek vagyunk a Gázát támogató műveleteink mellett, függetlenül attól, hogy ez milyen áldozatokkal jár számunkra. Ha az USA kitart a cionista entitás támogatására irányuló műveletei mellett, még ha azok erkölcstelenek is, az egyetlen módja a háború leállításának és az eszkaláció elkerülésének az, hogy az USA nyomást gyakorol Netanjahura, hogy tartsa tiszteletben a tűzszüneti megállapodás feltételeit. Akkor le fogjuk állítani minden katonai műveletünket a Vörös-tengeren és mélyen a cionista entitáson belül.



A jemeni fegyveres és biztonsági erők főparancsnoka, Mahdi al-Maszat elnöki tábornagy: „Válaszunk, Isten engedélyével, pusztító, fájdalmas lesz, és meghaladja az izraeli ellenség tűrőképességét. Minden cionistának mostantól kezdve: maradjanak az óvóhelyeken vagy azonnal távozzanak hazájukba. A bukott kormányotok nem lesz képes megvédeni titeket a mai nap után.”

Jahja Saree dandártábornok, a húszik katonai szóvivője: „A jemeni hadműveletek a Gázai övezet támogatására irányultak és irányulnak, azzal a céllal, hogy megállítsák az agressziót és lehetővé tegyék a segélyek bejutását. Az amerikai hadihajók elleni műveleteink válasz az amerikai agresszióra, amely arra irányul, hogy megállítsa Jemen támogatását Gáza számára.”



„Amerika eladta Izraelt. Trump kampánycélja az volt, hogy feloldja az Izrael elleni tengeri blokádot, de ez nem sikerült neki, helyette súlyos csapásokat szenvedett el a repülőgép-hordozói ellen. Trump bejelentette, hogy leállítja Jemen bombázását, cserébe azért, ha Jemen nem veszi célba többé a hajóit.”

GI