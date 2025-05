Külföld :: 2025. május 9. 21:54 ::

Több mint nyolcezer indiai fiókot zárol Újdelhi kérésére az X

Az Indiai kormány felszólította az X-et, hogy zároljon több mint 8 ezer indiai fiókot, köztük több nemzetközi médiavállalatét is - jelentette be pénteken kiadott közleményében az Elon Musk amerikai milliárdos érdekeltségébe tartozó közösségimédia-vállalat.

Hozzátette a cég, hogy az X nem ért egyet az indiai beavatkozással, mert "a szólásszabadság korlátozásának" tartja, ennek ellenére végrehajtja, miután nagy összegű bírság kiszabását és a vállalat helyi alkalmazottainak bebörtönzését helyezte kilátásba az indiai kormány. A közleményben nem részletezték, hogy mely fiókok érintettek.

Hozzátették, hogy a legtöbb esetben az indiai kormány nem jelölte meg, szerinte mely bejegyzések sértik az ország törvényeit, de megerősítették, hogy "megkezdték az oldalak zárolását, mert ez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a platform továbbra is elérhető maradjon Indiában".



Egy nappal korábban a Meta cég mint tulajdonos Újdelhi kérésére betiltotta India egyik legnépszerűbb Instagram-oldalát, amelyet főleg muszlimok látogatnak - írta a közleményben az X.

India és Pakisztán között azóta alakult ki fokozott feszültség és kommunikációs háború az interneten, hogy a vitatott hovatartozású Kasmír India által ellenőrzött régiójában április 22-én egy 26 halálos áldozatot követelő terrorcselekményt követtek el.

Az utóbbi napokban Újdelhi számos pakisztáni politikai személyiség és híresség médiafiókjának indiai betiltását is követelte. Az indiai hatóságok emellett körülbelül tíz pakisztáni YouTube-csatornát, köztük médiaorgánumokat is blokkoltak Indiában azzal az indokkal, hogy "provokatív tartalmakat" közöltek. A tiltás a mindkét országban népszerű pakisztáni filmsztárok és krikettbajnokok online fiókjaira is kiterjedt.



A pakisztáni hatóságok közleményt adtak ki pénteken, miszerint "India feltörte a gazdasági minisztérium és az ország gazdasági fővárosának számító Karacsi kikötőjét kezelő hatóság X-fiókjait, de a kikötő fiókját már helyreállították"; a Gazdasági Minisztérium pedig azzal vádolt meg egy hackert, hogy "hamis információkat tett közzé a Pakisztán és India között kialakult feszültségről".

Az eset kapcsán a pakisztáni kormány kiberbiztonságért felelős ügyosztálya arra figyelmeztette a mintegy 240 milliós pakisztáni lakosságot, hogy megnőtt azoknak a kibertámadásoknak a veszélye, amelyeket e-mailen, QR-kódon, a közösségi médiában és egyéb alkalmazásokban elküldött üzeneteken keresztül követhetnek el.

Pénteken a két ország hadserege heves tüzérségi párbajt vívott, miután India pakisztáni területen csapást mért arra a csoportra, amelynek Újdelhi szerint köze volt az április 22-i terrortámadáshoz. Az AFP francia hírügynökség értesülése szerint a tűzpárbajnak mindkét oldalon körülbelül ötven halálos áldozata volt, szinte kivétel nélkül civilek.

