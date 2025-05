Külföld :: 2025. május 12. 17:09 ::

Sztrájk lesz szerdán a Ford két németországi gyárában a tervezett leépítések miatt

Leteszik a munkát a Ford két kölni gyárának dolgozói szerdán - közölte az üzemi tanács vezetője hétfőn, miközben fokozódik a feszültség a vállalat európai cégeinél tervezett leépítések miatt.

A Ford tavaly novemberben közölte, hogy európai munkavállalóinak mintegy 14 százalékát elbocsátja, az intézkedés elsősorban németországi és brit érdekeltségeit érinti. A Ford a lépést az elektromos járművek iránti gyenge kereslettel, illetve az új technológiára való áttérés mérsékelt kormányzati támogatásával indokolta.

Világszerte több autógyártó, köztük a Volkswagen, a Nissan és a GM is úgy döntött, hogy egyes leánycégeinél leállítja a termelést a kínai autógyártók által támasztott egyre fokozódó verseny és a globálisan gyenge kereslet miatt, illetve azért is, mert az elektromos átállással összefüggő magas költségek pénzügyileg is megterhelik a vállalatokat.

Donald Trump amerikai elnök vámpolitikája is bizonytalanságot szült, a Ford más autógyártókhoz, köztük a Mercedes-Benzhez és a Stellantishoz csatlakozva visszavonta az idei gazdálkodására vonatkozó előrejelzését.

(MTI)