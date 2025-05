Külföld :: 2025. május 13. 12:57 ::

Felfüggesztett börtönre ítélték, és szexuális bűnözőnek nyilvánították Depardieu-t

Tizennyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Gérard Depardieu-t kedden, amiért egy 2021-es forgatáson két nőt szexuálisan zaklatott. A francia színész nem jelent meg az ítélethirdetésre a párizsi büntetőbíróságon. Ügyvédje, Jérémie Assous jelezte, hogy fellebbeznek az ítélet ellen.

A jogi képviselő élesen bírálta a bíróság döntését, azzal érvelve, hogy "ha manapság valaki úgynevezett szexuális zaklatási ügybe keveredik, automatikusan elítélik".

A 76 éves színész a vádirat és az elsőfokú ítélet szerint szexuálisan zaklatta Jean Becker rendező Les volets verts című filmjének forgatásán a berendezőt és a rendezőasszisztenst. Az ítéletben a büntetőbíróság elrendelte, hogy az ügyészség kérésének megfelelően a színészt nyilvánítsák szexuális bűnözőnek, illetve két évre eltiltották a közügyektől.

A március végi négynapos per végén elmondott záróbeszédében az ügyésznek nem volt kétsége afelől, hogy a 250 filmet jegyző filmszínész bűnös, és "olyan büntetést kért, amely figyelembe veszi a vádlott részéről a megbánás teljes hiányát".

A tárgyalás során Gérard Depardieu szembesült a felperesekkel, akik azzal vádolták, hogy a forgatáson szexuálisan zaklatta őket. Az 54 éves berendező részletesen elmesélte, hogy mi történt pontosan azon a bizonyos 2021. szeptemberi forgatási napon egy párizsi lakásban. Gérard Depardieu viszont tagadta a vádakat, hasonlóan a rendezőasszisztens tanúvallomását követően. A színész ugyanakkor elismerte, hogy tud "durva és közönséges" lenni, és hogy sajnálja "a régi időket".

A záróbeszédek során a felperesek ügyvédei elítélték az ügyfeleiket ért támadásokat Gérard Depardieu védői részéről.

"Hazugok, hisztérikák, sírjanak csak!" - kiabálta Jérémie Assous, a színész ügyvédje védőbeszédében a felperesek felé mutatva.

"Négy napon keresztül nem egy védelmi stratégiának voltunk tanúi, hanem egy agresszor által védett agresszornak" - válaszolta Claude Vincent, a rendezőasszisztenst képviselő ügyvéd. "Azt hitték, hogy megaláznak minket azzal, hogy kisasszonynak, kedvesemnek meg hisztérikának szólítanak, de azt nem értik, hogy mi büszkék vagyunk arra, hogy nők vagyunk" - tette hozzá.

Az elmúlt hat évben folyamatosan érkeztek a feljelentések és vádak az egyik legjelentősebb francia filmszínész ellen, aki hazájában hangos temperamentumáról, szexista és a nőkkel szembeni lekezelő megjegyzéseiről is ismert, de a megindított húsz eljárás többségét vádemelés nélkül lezárták, mert elévültek. Az ügyészség azonban kezdeményezett egy másik pert is, amelyben a filmsztárt Charlotte Arnould színésznő 2018-as megerőszakolásával vádolják, amit ő tagad. Ez utóbbi ügyben az eljáró vizsgálóbíró még nem döntött a per megtartásáról.

(MTI nyomán)