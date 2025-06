Külföld, LMBTQP+ :: 2025. június 6. 11:02 ::

Terrorizmusért is feljelentették Evo Moralest

A bolíviai kormány és a hatalomba visszatérni akaró Evo Morales közötti konfliktus tovább éleződött azzal, hogy a volt elnököt feljelentették terrorizmusért és további hét törvénysértésért.

A feljelentést egy olyan hangfelvétel alapján tették meg, amelyen feltehetőleg ő beszél, és a fővárosba vezető főutak lezárására szólítja fel híveit. A felvételt egy volt szövetségese juttatta el szerdán a médiának. "A fő vádak ellene terrorizmus, felbujtás bűncselekmények elkövetésére és a közszolgáltatások akadályozása" - közölte a sajtóval César Siles igazságügyi miniszter.

Az elnöki tisztséget 2006 óta háromszor is betöltő Moralest a legfelsőbb választási bíróság májusban megfosztotta attól a lehetőségtől, hogy induljon az augusztus 17-i elnökválasztáson. Emiatt hívei akkor bejelentették: utcai demonstrációkat, útlezárásokat fognak tartani tiltakozásul a volt elnök kizárása miatt és a választás megtartásának akadályozása érdekében. Ezt be is váltották, mert hétfő óta lezárva tartják a fő közlekedési utakat az ország középső részén. Azzal vádolják Luis Arce jelenlegi elnököt, hogy az igazságszolgáltatás és a választási szervek manipulálásával érte el Morales kizárását, ezért a lemondását követelik.

Az igazságügyi miniszter kijelentette, hogy a kormány nem hagyja magát zsarolni. Gabriela Alcon, a tájékoztatási miniszter helyettese szerint az útlezárások száma hétfő óta folyamatosan nő, már több mint 40 van. Több blokádnál a tüntetők összecsaptak rendőrökkel, és több mint harminc rendőr megsebesült.

Morales hónapok óta a külvilágtól elzárkózva él Chapare tartományban. Ugyanis egy kiskorúval korábban fenntartott feltételezett viszonya miatt az ügyészég hét hónappal ezelőtt elfogatóparancsot adott ki ellene, de ezt a hatóságok mindeddig nem tudták végrehajtani, mert a volt elnököt elsáncolták hívei. A vád szerint 2015-ben, vagyis elnöki hivatala idején egy 15 éves lánnyal volt kapcsolata. A volt államfő tagadja a vádat, és azt állítja, hogy politikai üldöztetés áldozata.

(MTI)