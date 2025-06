Külföld :: 2025. június 23. 07:16 ::

Tűzvész miatt kellett 16 falut evakuálni a görögországi Híosz szigetén

Tűzvész keltette erős füstképződés miatt kellett vasárnap 16 falut és egy migránsok számára kialakított regisztrációs központot evakuálni a görögországi Híosz szigetén - közölte az ERTnews görög közszolgálati rádió.

A görög bevándorlási minisztérium tájékoztatása szerint a helybéliek mellett 629 menedékkérőt kellett biztonságba helyezni.

A helyi hatóságok pedig arról számoltak be, hogy 11 tűzoltó repülőgép, illetve helikopter van bevetésen a lángok elleni küzdelemben. A füstképződés olyan mértékű, hogy az műholdas felvételeken is látható - ismertette a görög meteorológiai szolgálat, amely egy videót is mellékelt erről.

A görög tűzoltóság közölte, hogy egységeket mozgósítottak az ország más térségeiből Híoszra a tűzvész megfékezése érdekében, amelyet erős széllökések táplálnak.

A hatóságok gyújtogatásra gyanakodnak. A tűzoltóság és a rendőrség szakemberei az ERTnews szerint olyan információkat vizsgálnak, miszerint a lángok mindössze pár perces eltéréssel a sziget három helyén törtek ki.

(MTI)