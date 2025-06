Külföld :: 2025. június 29. 20:33 ::

Hőhullámmal küzd Európa jelentős része, Spanyolországban júniusi melegrekordot mértek

Hőhullámmal küzd Európa jelentős része, A dél-spanyolországi El Granado városában, a Portugáliával közös határon vasárnap júniusi melegrekordot mértek 46 Celsius-fokkal a spanyol Aemet meteorológiai szolgálat jelentése szerint.

Az eddigi júniusi csúcshőmérsékletet, 45,2 Celsius-fokot Sevillában mérték 1965-ben. Spanyolország több más nagyvárosában is 40 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérő higanyszála a hétvégén, az éjszaka sem hozott jelentős enyhülést 30 Celsius-fok körüli hőmérséklettel az ország déli részein.

Hasonlóan hőhullám sújtja a szomszédos Portugáliát is, ahol a déli Algarve turisztikai régióban szintén 40 Celsius-fok körüli hőmérsékletet mértek.

Franciaország már a hétvégén magas hőmérséklettel volt kénytelen szembesülni, de az előrejelzések szerint az igazán forró napok még csak most jönnek. Hétfőn az ország kiterjedt térségeiben 35 Celsius-fokot meghaladó hőmérsékletre számítanak, kedden pedig Párizsban akár 40 Celsius-fok is lehet a Météo France meteorológiai szolgálat szerint. Tucatnyi iskolát zárhatnak be a hőségre tekintettel.

Görögországban ugyanakkor erős széllökések vetettek véget egy három napig tartó hőhullámnak. A helyi meteorológiai szolgálat szerint az addigi mintegy 40-ről 30 Celsius-fokra esett az átlaghőmérséklet néhány óra lefogása alatt. A helyi polgári védelem legmagasabb fokú tűzveszély riasztást adott ki az erős szélre tekintettel, a kompjáratokat is felfüggesztették a háborgó tenger miatt.

A hőhullám a Mont Blanc-ot sem kímélte, a 4750 méter magas Colle Major csúcson a fagypont fölé emelkedett a hőmérséklet, szombaton az ottani meteorológiai kutatóállomáson 1,4 Celsius-fokot regisztráltak.

(MTI)