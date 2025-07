Külföld :: 2025. július 4. 13:22 ::

"Zeneterrorizmus" miatt ítélték el egy család három tagját Nagy-Britanniában

Június 26-án ugyanazon család három tagját bűnösnek találták "neonáci" zene létrehozásában, előadásában és terjesztésében, amellyel a bíróság szerint terrorizmusra és faji gyűlöletre uszítottak - írja a Nordfront.

Az 56 éves essexi Robert Tallandot, 36 éves fiát, Stephent, és 34 éves lányát, Rosie-t többszörösen bűnösnek találták faji gyűlöletkeltés vádpontjában a Woolwich Korona Bíróságon lefolytatott kilenc hetes tárgyalás után. Robertet kétrendbeli terrorizmusra való felbujtás miatt is bűnösnek találták (Az ítélethirdetés augusztus 28-án várható .)



Robert Talland, Stephen Talland és Rosie Talland

Robert Talland egy ideig a Blood and Honor vezetője volt, amelynek keretében zenei fesztiválokat szervezett, és mindenféle fehér nacionalista zenekarokkal kapcsolatos terméket árusított, valamint producerként is tevékenykedett a Rampage Productions lemezkiadónál, amely ezen zenekarok CD-it forgalmazta. Rosie és Stephen az Embers of an Empire zenekarban játszott, amelyet Robert menedzselt.

Mindhármukat 2020. október 1-jén tartóztatták le az Északkeleti Terrorelhárítási Rendőrség tisztjei által folytatott egy esztendőn át tartó nyomozást követően.

A tárgyalás során a bíróság megállapította, hogy Robert Talland 2019 szeptemberében koncertet szervezett a leedsi Corpus Christi Clubban, amelyen az Embers of an Empire "faji erőszakra uszító dalokat" adott elő. A biztonsági kamerák felvételein látható volt, ahogy a koncerten részt vevők nemzetiszocialista tisztelgéseket végeztek.

A Robert Talland otthonában végzett házkutatás során a rendőrök több száz RAC-zenekarok által kiadott CD-t találtak, amelyeket a férfi saját lemezkiadója forgalmazott, valamint Blood & Honour feliratú pólókat, transzparenseket és egyéb árucikkeket. Amikor a CD-ken lévő zenét áttekintették, kiderült, hogy olyan dalszövegeket tartalmaznak, amelyek "szélsőjobboldali terrorcselekményekre buzdítanak".

James Dunkerley főfelügyelő, az északkeleti terrorelhárítási szolgálat vezetője elmondta: "Robert, Stephen és Rosie Talland egy gyűlölethálózat tagjai voltak, amely évtizedekig ösztönözte az erőszakot és a szélsőjobboldali terrorizmust Európa-szerte."

"A mai ítéletek a Talland család és tevékenységeik hosszas és részletes kivizsgálását követően születtek. A terrorizmusellenes rendőrség elkötelezett a rasszista erőszakra buzdítók elleni küzdelem és az igazságszolgáltatás elé állításuk mellett."

Razziák Németországban is

A ítélethirdetés előtt egy nappal, június 25-én az egykori Németországban is támadást intézett a hatalom egy nacionalista csoport ellen, melyet a 2000-ben betiltott Blood & Honour helyi divíziójának folytatásaként értékelnek a hatóságok.

150 rendőr vett részt az akcióban, akik 15 lakást kutattak át Észak-Rajna-Vesztfáliában, Baden-Württembergben és Rajna-vidék-Pfalzban. A hazánkban is ismert Oidoxie zenekar énekesének, Marko Gottschalknak is átkutatták az otthonát.



Német nyelvű Blood & Honour-kiadványok

A razzia során eddig nem történt letartóztatás; a nyomozók a "bizonyítékok" megszerzésére összpontosítanak. Mobiltelefonok, számítógépek és adathordozók, valamint dokumentumok és készpénz elkobzása történt meg. A rendőrök találtak még CD-ket, ruhákat, régi plakátokat, valamint "veszélyes" fegyvereket: 1-2 kést és gázpisztolyt, valamint egy számszeríjat is. A nyomozók kutyákat is bevetettek.

KG - Kuruc.info