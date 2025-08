Külföld :: 2025. augusztus 1. 17:21 ::

Gyorssegélyt nyújt a román kormány a moldvai árvízkárosultaknak

Pénzügyi gyorssegély kiutalásáról döntött pénteki rendkívüli ülésén a román kormány a hét eleji moldvai árvíz károsultjai és az áldozatok hozzátartozói számára.

Ilie Bolojan miniszterelnök bejelentette, hogy a pénzügyi segélyen kívül az állami tartalékból humanitárius gyorssegélyt is küldtek az árvíz sújtotta Suceava és Neamt megyébe, a helyszíni kárfelmérést követően pedig jövő héten újabb összegeket utalnak ki a házak és az infrastruktúra újjáépítésére.

Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi államtitkára a kormány tájékoztatóján közölte: Suceava megyében több mint 680, Neamt megyében pedig mintegy 170 házat öntött el az ár, közülük 45 teljesen megsemmisült. A moldvai árvíz három emberéletet követelt, a hozzátartozókat családonként 15 ezer lej (1,18 millió forint) segélyt kapnak a kormánytól. Ugyanilyen összegű támogatást utalnak ki azoknak az árvízkárosultaknak, akinek a házában legfeljebb 75 százalékban tett kárt az árvíz.

A 75 százaléknál nagyobb mértékben károsodott, de még megmenthető ingatlanok tulajdonosai 25 ezer lejes segélyt kapnak, azok pedig, akiknek a háza teljesen megsemmisült az árvízben, 30 ezer lejt.

Arafat szerint a katasztrófavédelem számára az emberéletek megmentése volt az elsődleges szempont. Mivel az utakat és hidakat is elöntötte a hétfő éjszakai felhőszakadás nyomán bekövetkezett áradás, a víz fogságában rekedt 120 lakost a mentőakcióban résztvevő öt helikopterrel helyezték biztonságba. A térségben továbbra is háromszáz tűzoltó teljesít szolgálatot, akik az árvízkárok elhárításában segédkeznek - számolt be az államtitkár.

A biztosítótársaságok egyesülete (UNSAR) arról tájékoztatta a Hotnews.ro hírportált, hogy a Suceava megyei árvíz sújtotta térségben található 8031 lakóingatlan közül 1854-re (23 százalék) kötötték meg a tulajdonosok a - földrengés, árvíz és földcsuszamlás okozta károk esetén 20 ezer eurós értékhatárig kártérítést nyújtó - kötelező lakásbiztosítást (PAD). A suceavai lakóházak 12 százalékára fakultatív biztosítást is kötöttek.

A legnagyobb károkat szenvedett Suceava megyei Brosteni településre ellenzéki politikusok is ellátogattak, hogy szolidaritásukról biztosítsák a károsultakat és segítőkészségüket demonstrálják.

Pénteken Calin Georgescu volt elnökjelölt érkezett a településre számos híve és néhány testőr társaságában. Terepszemléje során egy férfi egy hangszórót cipelt utána, amelyből az a katonai induló hallatszott, amelyet a román államfő hivatalos szereplései alkalmával szoktak játszani - számolt be a Digi24.ro hírportál.

George Simion, a kormánypártok által szélsőségesnek tartott (a Holdról is láthatóan magyargyűlölő támogatása persze Orbánnak nem okozott gondot - a szerk.) Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke már csütörtök este megérkezett Brostenibe, ahol több párttársával együtt templomi szertartáson vett részt, és fotókat készített magáról. Az ellenzéki vezető hívei lapátokkal érkeztek, és eltakarították az iszapot az egyik ház elől.

(MTI)