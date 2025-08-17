Külföld :: 2025. augusztus 17. 06:56 ::

Stockholmban is gondot okoz a nagy meleg: a vízhasználat csökkentésére szólították fel a lakosságot

Felszólították a svéd hatóságok pénteken Stockholm körzetének vállalatait és 1,5 millió lakóját, hogy a rendkívül magas hőmérséklet okozta ellátási gondok miatt csökkentsék a csapvíz felhasználását.

A fővárosi vízszolgáltató, a Stockholm Vatten och Avfall közölte, hogy a környék vízellátását biztosító Mälaren-tó vizének melegedése befolyásolja a vízkezelést és nem teszi lehetővé a város intézményei számára a szokásos ivóvízmennyiség előállítását.

"A Mälaren-tó rendkívül magas hőmérséklete zavarja a vízkezelő létesítmények munkáját, és csökkenti a termelést. A megfelelő vízellátás biztosítása érdekében minden lakost és vállalatot felkérünk, hogy csökkentsék a vezetékes víz fogyasztását" - olvasható a vállalat közleményében.

Az ország más térségeiben, mindenekelőtt a Balti-tengeri tengeri Gotland szigeten előfordulnak gondok a vízellátással, de az ilyen problémák nem gyakoriak Stockholm térségében.

A hatóságok felkérték a lakosságot, tartózkodjanak a locsolástól, ne töltsék meg az úszómedencéket, ne mossák az autójukat és ne folyassák fölöslegesen a vizet, csak teletöltve használják a mosó- és mosogatógépeket, és fürdés helyett inkább zuhanyozzanak. "Minden csepp számít" - hangoztatta a vízszolgáltató.

A rendesen a hűvösebb éghajlatáról ismert Svédországban idén júliusban rendkívül magas hőmérsékleteket mértek, különösen a hónap második felében érkező hőhullám miatt, amikor a hőmérő higanyszála megközelítette a 30 Celsius-fokot.

"Nagy változások történnek Svédország éghajlatában. A telek rövidebbek és enyhébbek, a nyarak hosszabbak és melegebbek lettek" - állapította meg Erik Kjellström, a svéd meteorológiai és hidrológiai intézet professzora.

A múlt hónap 100 éve a legmelegebb július volt Svédország több részén, főleg a távoli északon. A sarkkörön túli Jokkmokk településen például 15 egymást követő napon mértek 25 Celsius-foknál magasabb hőmérsékletet.

A szokásosnál kevesebb csapadék miatt idén a norvég főváros, Oslo is küszködött víztározói feltöltésével, és július végén vízfelhasználásuk önkéntes csökkentésére kérte az oslóiakat a helyi vízmű.

Kutatók csütörtökön rámutattak a World Weather Attribution (WWA) nevű tudományos hálózatban közzétett jelentésükben, hogy a Norvégiát és Finnországot is sújtó hőhullám az általános felmelegedés következménye.

