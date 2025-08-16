Külföld :: 2025. augusztus 16. 09:43 ::

Trump tájékoztatta az európai vezetőket, most Ursula tart fejtágítást

Donald Trump amerikai elnök telefonon tájékoztatta az európai vezetőket a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról szombaton - közölték Washingtonban és Brüsszelben.

Az Európai Bizottság szóvivőjének tájékoztatása szerint a beszélgetésben részt vett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn államfő, Karol Nawrocki lengyel elnök, Keir Starmer brit kormányfő, Mark Rutte NATO-főtitkár, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja.

"Az elnökasszony most beszél az európai vezetőkkel" - fogalmazott a bizottsági szóvivő.

(MTI nyomán)