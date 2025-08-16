Külföld :: 2025. augusztus 16. 14:11 ::

Nőtt a rjazanyi lőporüzem-robbanás áldozatainak száma

Tizenegyre nőtt azon robbanásnak áldozatainak száma, amely pénteken az oroszországi rjazanyi régió silovói járásában, az Elasztik gyár lőporüzemében történt

A helyi hatóságok beszámolója szerint 130 sérültnek nyújtottak orvosi segítséget, közülük 29-et kórházba szállítottak.

The JSC Elastik plant located in the village of Lesnoi, Shilovsky District, Ryazan Oblast, Russia, has suffered a catastrophic explosion. Cause is currently unknown. Governor Malkov stated casualties currently at 100+ injured and 5 dead. pic.twitter.com/6OyYeEZio4 August 15, 2025

A járásban rendkívüli állapotot hirdettek ki. Pavel Malkov kormányzó bejelentette, hogy hétfőn gyásznapot tartanak.

Az ügyben veszélyes ipari létesítmények biztonsági előírásainak halált okozó megszegése címén indítottak büntetőeljárást.

(MTI)