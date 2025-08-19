Külföld, Háború :: 2025. augusztus 19. 16:49 ::

Az iráni elnök a kaukázusi határok változatlanul hagyását szorgalmazta

A kaukázusi határok változatlanul hagyását szorgalmazta kedden Örményországban Maszúd Peszeskján iráni elnök az Azerbajdzsánt az örmény területen át Nahicseván nevű exlávéjával összekötő folyosó terve ellen felszólalva.

Örményország és Azerbajdzsán két háborút is vívott egymással a határ és a területeken lévő etnikai beékelődések, elsősorban Hegyi-Karabah miatt. Ez utóbbit 2023-ban Azerbajdzsán villámoffenzívával visszafoglalta az örmény szakadároktól.

Augusztus 9-én Ilham Aliyev azeri elnök és Nikol Pasinján örmény miniszterelnök békeszerződést írt alá Washingtonban, amely előírja olyan tranzitzóna létrehozását, amely áthalad Örményországon, összekötve Azerbajdzsánt annak Iránnal határos Nahicseván nevű exklávéjával, ami Baku régóta hangoztatott követelése. Az Egyesült Államok fejlesztési jogokat kap a folyosóban, amely stratégiai és energiahordozókban gazdag térségben helyezkedik el.

Nikol Pasinjánnal tartott keddi jereváni megbeszélése után Peszeskján kijelentette, hogy támogatják az Azerbajdzsán és Örményország közötti béketárgyalásokat. "Irán álláspontja viszont az, hogy a kaukázusi határoknak változatlanoknak kell maradniuk" - tette hozzá az iráni elnök.

"A regionális problémát rendezését olyan hatalmakra bízni, amelyek a térségen kívül találhatók, csak tovább bonyolítja a helyzetet" - szögezte le.

Nikol Pasinján kijelentette, hogy az Azerbajdzsánt Nahicsevánnal összekötő folyosó biztonságát "Örményország, és nem egy harmadik ország" szavatolja. Hozzátette, hogy Örményország - akárcsak Irán - számára a határok sérthetetlensége létfontosságú.

(MTI)