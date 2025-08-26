Külföld :: 2025. augusztus 26. 09:15 ::

Több mint száz új repülőgépet vásárol a Boeingtól a Korean Air

A Korean Air dél-koreai légitársaság több mint 100 új repülőgépet vásárol az amerikai Boeing cégtől 36,2 milliárd dollárért - az erről szóló megállapodást kedden jelentették be, amikor Donald Trump amerikai elnök Washingtonban fogadta I Dzsemjong dél-koreai elnököt.

Az amerikai gyártó 2030-ig szállítja le a repülőgépeket, amelyek között 20 Boeing 777-9, 25 Boeing 787-10, 50 Boeing 737-10 és nyolc Boeing 777-8F lesz.

A dél-koreai légitársaság ezen felül megállapodott a GE Aerospace-szel 19 tartalék hajtómű szállításáról 690 millió dollárét és hajtóművek hosszú távú, 20 éves karbantartásáról 13 milliárd dollárért.

(MTI)