A brit hadiipar eddigi legnagyobb hadihajóexport-megállapodását írta alá a brit és a norvég kormány

A brit hadiipar eddigi legnagyobb hadihajóexport-megállapodását írta alá vasárnap a brit és a norvég kormány.

A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a 10 milliárd font (csaknem 4600 milliárd forint) értékű szerződés alapján Nagy-Britannia Type 26 típusjelű fregattokat szállít a norvég királyi haditengerészetnek. Ezeket hajókat kifejezetten tengeralattjárók észlelésére és nyomon követésére fejlesztették ki, valamint arra, hogy szükség esetén harcba szálljanak velük.

A tárca vasárnapi ismertetése szerint a tranzakció révén a brit és a norvég haditengerészet összesen 13, szinte teljesen azonos kivitelezésű és felszereltségű hajóból álló tengeralattjáró-elhárító flottát üzemeltet majd a 2030-as évektől az Atlanti-óceán északi vizein. A flottában nyolc brit és "legalább öt" norvég Type 26-os fregatt végez majd közös járőrözést az észak-európai tengeri térségben.

John Healey brit védelmi miniszter az ügylet bejelentéséhez fűzött vasárnapi nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a megállapodás nyomán még több világszínvonalú hadihajót lehet az Atlanti-óceán északi térségeibe vezényelni "az orosz tengeralattjárók felkutatására", a kritikus fontosságú infrastruktúra védelmére és a két ország biztonságának közös megőrzésére.

A hajókat fővállalkozóként a legnagyobb európai hadiipari konglomerátum, a brit BAE Systems gyártja a skóciai Glasgow közelében működő üzemeiben, de a londoni védelmi minisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint a gyártási folyamatban 432 brit vállalat vesz részt beszállítóként, és a megállapodás négyezer alkalmazott foglalkoztatását biztosítja a 2030-as évtizedre átnyúló programban részes brit cégeknél.

A norvég hadihajógyártási megbízásért francia, német és amerikai vállalatok is versengtek, de a norvég kormány a brit ajánlatot fogadta el.

Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök a BBC brit közszolgálati médiatársaságnak nyilatkozva vasárnap kijelentette: a norvég kormány azt a két kérdést mérlegelte, hogy ki Norvégia legszorosabb stratégiai partnere, és ki szállítja a legjobb fregattokat, és "mindkét kérdésre az a válasz született, hogy Nagy-Britannia".

