Tunéziai késelt Marseille-ben

Késsel megsebesítettek öt embert kedden Marseille-ben egy szállodánál, a francia rendőrség agyonlőtte a támadót, egy tunéziai férfit - derült ki a város ügyészének bejelentéséből.

Nicolas Bessone azt mondta, az elkövetőt - akinél két kést és egy feszítővasat is találtak - kidobták a szállodából, mert nem fizetett. Hozzátette, hogy a sebesültek között van a szálloda tulajdonosa és annak fia is.

Az egyik sebesült válságos állapotban van.

Rendőrségi források szerint a támadás a belvárosban, egy drogkereskedők által frekventált környéken történt.

Marseille közlekedési hatóságai a környéket lezárták.

(MTI)