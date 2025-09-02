Késsel megsebesítettek öt embert kedden Marseille-ben egy szállodánál, a francia rendőrség agyonlőtte a támadót, egy tunéziai férfit - derült ki a város ügyészének bejelentéséből.
Nicolas Bessone azt mondta, az elkövetőt - akinél két kést és egy feszítővasat is találtak - kidobták a szállodából, mert nem fizetett. Hozzátette, hogy a sebesültek között van a szálloda tulajdonosa és annak fia is.
Az egyik sebesült válságos állapotban van.
Rendőrségi források szerint a támadás a belvárosban, egy drogkereskedők által frekventált környéken történt.
Marseille közlekedési hatóságai a környéket lezárták.
(MTI)