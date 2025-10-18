Külföld :: 2025. október 18. 13:04 ::

Iráni külügyminiszter: ma lejár az atomegyezmény

Szombaton lejárt az Irán és a nemzetközi közösség között az iráni atomprogramról 2015-ben kötött megállapodás, és az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) Irán nukleáris tevékenységét szabályozó határozata és ezzel az összes nukleáris korlátozás érvényét veszti, és Irán atomprogramja ezzel lekerül a BT napirendjéről - jelentette be Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.

Az ENSZ BT 2015. július 20-án egyhangúlag elfogadott 2231-es határozata jóváhagyta a közös, átfogó akciótervet (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) - az Iránnal kötött történelmi nukleáris megállapodást -, és korlátozásokat vezetett be Irán nukleáris programjára vonatkozóan. Ezek a korlátozások tíz év után, 2025. október 18-án járnak le.

Az Egyesült Államok 2018-ban egyoldalúan kilépett a megállapodásból, és újra szankciókat vezetett be, amire válaszul Irán is felhagyott a szerződésben foglalt kötelezettségeinek betartásával. Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország (az "európai hármak") augusztus végén Irán szabályszegéseire hivatkozva aktiválták a szerződés úgynevezett "snapback" mechanizmusát a szankciók újbóli életbe léptetése céljából. Szeptember 19-én az ENSZ BT két állandó tagja, Kína és Oroszország vétójával nem fogadta el az Iránnal kapcsolatos szankciók meghosszabbítására tett javaslatot.

Aragcsi az X-en közölte, hogy Teherán továbbra is tiszteletben tartja a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló Atomsorompó szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket, és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) kötött átfogó biztosítéki megállapodás keretében az iráni parlament által elfogadott törvények szerint, korlátozások nélkül folytatja nukleáris programját.

A Tasznim iráni hírügynökség jelentése szerint a teheráni külügyminisztérium szombaton kiadott közleményében megerősítette, hogy az ENSZ BT 2231-es határozata hivatalosan is lejárt, és minden nukleáris korlátozás hatályát veszíti. Felszólította egyúttal az ENSZ-t, hogy korrigálja a határozat lejárta utáni szankciókra vonatkozó "hamis állításait".

Irán követeli, hogy nukleáris programját az Atomsorompó egyezmény alapján ugyanúgy kezeljék, mint bármely más nukleáris fegyverrel nem rendelkező államét. A NAÜ valójában az Egyesült Államok és az európai országok politikai nyomása ellenére sem talált soha az szerződés előírásait sértő pontokat Irán atomprogramjában - írja a Tasznim hírügynökség.

A közlemény leszögezi, hogy az iszlám köztársaság ragaszkodik törvényes jogaihoz a nukleáris energia békés felhasználásában.

(MTI)