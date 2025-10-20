Külföld :: 2025. október 20. 08:07 ::

Kicsúszott a leszállópályáról egy teherszállító repülőgép Hongkongban, két ember halálát okozva

Két hongkongi repülőtéri biztonsági alkalmazott meghalt hétfőn kora reggel, miután egy Dubajból érkező teherszállító repülőgép landoláskor kicsúszott a leszállópályáról, ütközött egy biztonsági járőrkocsival, és a tengerbe lökte a járművet - közölte a város repülőtérének üzemeltetője.

A Boeing 747-es típusú gép szintén a vízbe zuhant és részben elmerült, de a fedélzeten tartózkodó négyfős legénység mindegyik tagja megmenekült.





The B747 aircraft moved through the airport fence and collided with a patrol car outside the… A freighter flight EK9788, operated by Turkish cargo airline Air ACT, did a Runway excursion while landing on the North runway at Hong Kong International Airport at around 19:50 GMT.The B747 aircraft moved through the airport fence and collided with a patrol car outside the… pic.twitter.com/kE4BBZ3Pep October 20, 2025

A repülőtéri biztonsági személyzet egyik tagja a helyszínen, a másik pedig később a kórházban halt meg - közölte Steven Jiu, a Hongkongi Repülőtéri Hatóság repülőtéri műveletekért felelős ügyvezető igazgatója.

A világ legforgalmasabb teherszállító repülőterén történt balesetben egy török teherszállító, az ACT Airlines által az Emirates nevében üzemeltetett repülőgép volt érintett - közölte a dubai székhelyű légitársaság egy nyilatkozatban.

A hatóságok még vizsgálják a baleset pontos okát, a vizsgálat kiterjed az időjárási körülményekre, a kifutópálya állapotára, a repülőgépre és a repülőszemélyzetre is - közölte Jiu.

A baleset hétfőn, hongkongi idő szerint mintegy 3 óra 50 perckor történt.

New footage of the Air ACT 747 that ran off the runway at Hong Kong International Airport this morning. pic.twitter.com/3tHlBwruwu October 20, 2025

Hongkong polgári légiközlekedési hatósága hétfői közleményében azt írta, hogy a repülőgép "leszállás után letért az északi kifutópályáról, és a tengerbe zuhant".

"A személyzet biztonságban van, és a fedélzeten nem volt rakomány" - közölte az Emirates.

A FlightRadar24 repüléskövető szolgáltatás szerint a balesetben érintett repülőgép 32 éves volt, és utasszállítóként szolgált, mielőtt teherrepülőgéppé alakították át.

(MTI nyomán)