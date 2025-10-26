Külföld :: 2025. október 26. 12:54 ::

A belga NATION nacionalistái az 56-os hősök előtt tisztelegtek

A belga hazafias párt, a NATION aktivistái az 1956-os magyar hősök előtt tisztelegtek. A szervezet nem csak honlapján szentelt egy bejegyzést az antikommunista felkelés mártírjainak és hőseinek, de egy Vallóniában felállított emlékművet is megkoszorúztak.

A NATION, akárcsak a HVIM, alapítója a tradícionalista és hazafias szervezeteket tömörítő Nemzetközi Szuverenista Ligának. Az alapító konferenciáról való visszatérése után, a NATION egyik vezetőjénél, Hervé Van Laethem lakásán a belgiumi hatóságok házkutatást tartottak , mondvacsinált indokokra hivatkozva.



Fotómontázzsal is tisztelegtek a magyar hősök előtt

Nemes gesztus a németalföldi nacionalisták főhajtása a hőseink előtt, mely csak tovább erősíti azt a felismerést, hogy Európa fehér nemzeteinek közösen kell felvenniük a küzdelmet a világhódítók ellen, jöjjön az keletről, mint judeobolsevizmus, vagy épp Brüsszelből, mint neomarxista judeokapitalitmus.

Vers I'Aviner!

KG