A HVIM részvételével alakult meg a Nemzetközi Szuverenista Liga Szentpéterváron

2025. szeptember 12-én – három kontinens tizennégy országából érkezett húsz szervezet részvételével – a szentpétervári Mariinszkij-palotában tartott konferenciát követően, a tradicionális és keresztény értékek védelme, illetve a globalizáció elleni közös harc céljával alakult meg a Nemzetközi Szuverenista Liga (ISL), ahol az egyedüli magyar delegációt a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom adta. A konferencia megnyitó beszédeit a tradicionalista orosz filozófus, Alexander Dugin, illetve a Cárgrád mozgalom vezetője, Konsztantyin Malofejev tartotta, de videóüzenetben jelentkezett be az Új Jobboldal atyja, Alain de Benoist francia filozófus is. Alább olvasható a HVIM beszámolója.

A Nemzetközi Szuverenista Liga (International Sovereigntist League – ISL) megalakulását hónapokig tartó előkészületek, egyeztetések előzték meg, és abban a világ minden tájáról részt vettek keresztény, tradicionalista, nemzeti szervezetek. A szervezők a Cárgrád ernyőszervezetéhez tartozó Akadémisták Testvérisége (Bratsztvo Akagyemisztov / Brotherhood of Academists) és a „Kétfejű Sas” – Tradicionális Sportok Szövetsége (Fegyeracija Tragyicionnih Vidov Szporta „Dvuglavij Arjol” / Federation of Traditional Sports “Double-Headed Eagle”) nevű szervezetek voltak, akik a fehérek ellenforradalmi, ortodox keresztény, monarchista hagyományait követik, és elkötelezettek a tradicionális értékek megőrzése mellett, tehát hangsúlyozottan antikommunisták. A beszélgetések során személyesen is megbizonyosodhattunk arról, hogy mindkét szervezet a HVIM nézetrendszerével közel azonos világképpel rendelkezik.

Mozgalmunk szuverén és autonóm módon mozog a világban, így nem befolyásol minket a Nyugaton eluralkodott ruszofóbia. Sőt, kíváncsiságunkat csak fokozta ezen nemzet fiainak démonizálása. Ugyan saját pénzünkön, saját szervezetünk képviseletében utaztunk, de a magyar érdekeket is képviseltük, ahogy hazánk szolgálatában járunk el minden ilyen kiküldetés során.



A HVIM delegációja Szentpéterváron

A Szentpéterváron megrendezett esemény – melyen Mozgalmunk nyolctagú delegációja vett részt – első hivatalos programja, 2025. szeptember 12-e délelőttjén az Árpád-házzal (Turul-dinasztiával) kortárs és történeti szerepét tekintve analóg Rurikida-dinasztiából származó Szent I. Sándor, más néven Alexander Nyevszkij (1220–1263) vlagyimiri fejedelem tiszteletére rendezett vallási körmenet volt. A menetet Kirill pátriárka vezette. A résztvevő 60 000 ember – a nyugati világban ennyi embert csak a pride-ok tudnak megmozgatni – túlnyomó többségét a nyugati és a magyarországi hasonló eseményekkel ellentétben fiatalok alkották, és nyoma sem volt mászolygásnak, rossz értelemben vett finomkodásnak, ellenben a rendezvény igazán erőt sugárzó volt. Az élményt ősi ikonok, vallási és nemzeti szimbólumok tették teljessé.



A körmenet

A konferenciára délután került sor, a neoklasszikus stílusban épült, csodálatos Mariinszkij-palotában, amely a cári időkben, egészen 1917-ig az Államtanácsnak (a parlament felsőháza), a Császári Kancelláriának és a Minisztertanácsnak (kormány) adott otthont, ma pedig Szentpétervár Törvényhozó Gyűlésének székhelye. A megnyitó beszédeket Konsztantyin Malofejev orosz üzletember, a Cárgrád mozgalom vezetője, illetve Alexander Dugin, a nagy hatású orosz tradicionalista filozófus tartotta. Alexander Belszkij, Szentpétervár Törvényhozó Gyűlése elnökének üdvözlő sorait hirtelen jött sürgős elfoglaltsága miatt egy munkatársa olvasta fel. Köszöntőt mondott helyben egy orosz ortodox klerikus, illetve videóüzenetben egy spanyol katolikus pap és egy dél-afrikai protestáns lelkész is. Videóüzenetben jelentkezett be Alain de Benoist francia filozófus, az Új Jobboldal ideológiájának atyja, Alain Soral francia-svájci ideológus-publicista és Alexander von Bismarck, egy konzervatív német arisztokrata, a Vaskancellár leszármazottja is.



Boór Tamás (HVIM) beszéde

A megnyitó és köszöntő beszédeket követően minden szervezet lehetőséget kapott a tevékenysége prezentálására. Ennek keretében a HVIM mellett egy orosz, két szerb, egy görög, három olasz, egy német, egy belga, egy francia, egy brit, egy dél-afrikai (búr), három spanyol, egy mexikói, egy brazil és egy argentin szervezet mutatkozott be. Az esemény végén megalakult a Nemzetközi Szuverenista Liga (ISL), amely nem az aktuálpolitika síkján mozog, nem pártszövetség, hanem a közös értékrend alapján szerveződő bajtársi együttműködés. A jelenlévő, hasonló gondolkodású testvéri szervezetek ennek jegyében megállapodtak a következőkben:

kiemelten fontosnak tartjuk a keresztény hit és a tradicionális értékek védelmét;

harcolnunk kell a sátáni, embergyűlölő, transzhumanista, LMBTQ-propagandával szemben;

közös céljaink felé együttműködésben haladunk, egyetlen szervezet problémái mindannyiunk problémái, amelyeket együtt oldunk meg, mintha sajátjaink lennének;

célunk, hogy a Ligához tartozó szervezeteknek autoritást és befolyást biztosítsunk a saját országaikban;

megosztjuk egymással a rendelkezésre álló politikai és média-technológiákat, a szervezetépítés, az akciók tervezésének és lebonyolításának tapasztalatait;

a tevékenységünket globális szinten fogjuk koordinálni, ami lehetővé teszi, hogy munkánk nagyobb politikai és közéleti visszhangot kapjon;

egymásnak segítséget nyújtunk, befogadjuk országainkba az üldözötteket;

tömeges nyilvános akciókat szervezünk országainkban, nyomást gyakorolva kormányainkra, hogy olyan diplomáciai lépések megtételére ösztönözzük őket, amelyek előnyösek az ügyünk számára.



Alexander Dugin, Konsztantyin Malofejev és a HVIM delegációjának képviselői

Közvetlenül a konferencia előtt sikerült találkozót intéznünk Alexander Duginnal és Konsztantyin Malofejevvel, akiknek átadtuk Mozgalmunk ajándékait is. A hivatalos programok mellett a HVIM delegációja szinte minden megjelent szervezettel összehozott hosszabb-rövidebb egyeztetéseket, megtörtént a kapcsolatfelvétel minden küldöttséggel, akiknek soraiban nem egy régi ismerőssel is találkoztunk. Néhány delegációval – többek között az olaszokkal, a búrokkal, az oroszokkal, a mexikóiakkal és a spanyolokkal – az első pillanattól kezdve hatalmas, kölcsönös szimpátia alakult ki. Ennek jegyében több interjút is készítettünk (a búr delegáció egyik tagjával, a mexikói delegáció vezetőjével, az Akadémisták külügyi referensével, az egyik spanyol delegáció vezetőjével és egy fronton harcoló orosz katonával), amelyeket a közeljövőben fogunk nyilvánosságra hozni. Ahogy rövidesen jelentkezünk a részletes élménybeszámolóval – volt részünk kalandokban, különleges történetekben bőven –, amit az utazásunkról szóló road movie és gazdag képanyag tesz majd teljessé és igazán látványossá.