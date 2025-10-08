Külföld :: 2025. október 8. 17:31 ::

Terrorelhárítók kopogtattak a belga nacionalista vezetőnél, miután visszatért a szentpétervári konferenciáról

Brüsszelben a különleges egységek tartottak házkutatást a NATION nevű belga nacionalista párt volt vezetőjénél, Hervé Van Laethemnél. Otthonát átkutatták, őrizetbe vették, majd hosszas kihallgatás után végül vádemelés nélkül elengedték, de a telefonját és a laptopját lefoglalták.



Szabad - szocialista - nemzeti (kép. Nation.be)

A belgák közleményéből kiderül, hogy eléggé zavaros, izzadságszagú volt a terrorelhárítók indoka az akcióra. Állítólag néhány fiatal tett közzé jogellenes bejegyzéseket a közösségi médiában, de arról nem tud a párt sem, hogy mivel vádolják őket, mit írtak, kik voltak, valószínűleg nem is voltak a szervezet tagjai.

A NATION szerint az akció mögött valószínűleg az áll, hogy delegációjuk, köztük Hervé Van Laethem részt vett szeptemberben a Szentpéterváron életre hívott Nemzetközi Szuverenista Liga megalakításában



Hervé Van Laethem a szentpétervári konferencián (kép: Nation.be)



Van Laethem a francia Nacionalisták és a görög Arany Hajnal képviselőivel Szentpéterváron. (kép: Nation.be)

Honlapjukon arról is írnak , lehetséges, hogy mindez csupán ürügy arra, hogy előkészítsék a NATION felvételét a „betiltandó radikális szervezetek listájára”. Ezen a listán eddig csak a palesztinbarát (Samdoun) vagy szélsőbaloldali (Code Red) szervezetek szerepeltek, és lehet, hogy éppen azért, hogy „jobban mutasson”, a ZOG fontolgatja, hogy egy nacionalista mozgalmat is feltesz rá. Ez volt a benyomásuk néhány, a volt elnöknek feltett kérdés alapján, amelyekben azt kérdezték tőle, hogy elismeri-e a NATION felelősségét amiért néhány fiatal kölyök - akik amúgy nem is állnak kapcsolatban a szervezettel - hülyeségeket írt.

A szentpétervári kezdeményezéshez egyébként a belgákon kívül az alábbiak csatlakoztak a szervező Cárgrádon és Kétfejű Sason kívül:

- Les Nationalistes (Franciaország)

- HVIM

- Ifjúsági Front/Arany Hajnal (Görögország)

- Democracia Nacional (Spanyolország)

- La Falange (Spanyolország)

- Srbska Akcija (Szerbia)

- La Rete dei Patrioti (Olaszország)

- Asociación Cultural Málaga 1487 (Spanyolország)

- Forza Nuova (Olaszország)

- UNR (Mexikó)

- Resistência Nova (Brazília)

- Bittereinders (Dél-Afrika - búrok)

- Asociación Cóndor (Argentína)



Európai, latin-amerikai és búr hazafiak összefogása

A belgáknak több fentebbi nacionalista szervezettel nem új keletű az együttműködése: a francia Nacionalistákkal, a görög Arany Hajnallal, az olasz Forza Nuovával, valamint a spanyol falangistákkal és a szintén spanyol Nemzeti Demokratákkal tagjai a Békéért és Szabadságért (Alliance For Peace and Freedom - APF) nevű szélsőjobboldali európai politikai szövetségnek . Hervé Van Laethem az APF igazgatótanácsában is helyet foglalt mint kincstárnok.

KG - Kuruc.info