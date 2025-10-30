Külföld :: 2025. október 30. 15:22 ::

Trump "túlságosan elfoglalt volt" ahhoz, hogy találkozzon Kim Dzsongunnal

Peking és Washington együtt fog működni Ukrajnával kapcsolatban - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön az elnöki különgép fedélzetén, a Hszi Csin-ping kínai államfővel folytatott megbeszélését követően.

"Sokat beszéltünk róla (Ukrajnáról); közösen dolgozunk majd rajta, és meglátjuk, elérhetünk-e valamit; Hszi Csin-ping segíteni fog nekünk" - jelentette ki Trump újságíróknak, hozzátéve, hogy a megbeszélésen nem tértek ki a Tajvannal kapcsolatos ügyekre.

A két vezető Dél-Koreában, az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) alkalmával találkozott egymással.

Trump a különgépen elmondta, hogy a csúcs égisze alatt megbeszélést folytatott Mark Carney kanadai miniszterelnökkel is, nagyon jónak minősítve a beszélgetést. Az elnök a múlt héten jelentette be, hogy leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával egy szerinte félrevezető reklámkampányra hivatkozva, amelyben Ronald Reagan volt amerikai elnök kritikus véleményt fogalmaz meg a vámokról.

Trump idén már vámokat vetett ki a kanadai acélra, alumíniumra és autókra, mire az ottawai kormány ellenvámokkal reagált. A felek hetek óta tárgyaltak egy esetleges megállapodásról az acél- és alumíniumipar számára. Jövőre pedig tervbe van véve a 2020-as észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás felülvizsgálata az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó között.

Az elnök a Romániában állomásozó amerikai katonai kontingens csökkentésével kapcsolatos kérdésre azt felelte, a csökkentés "nem nagyon jelentős".

Washington szerdán jelentette be, hogy csökkenti jelenlétét a NATO kelet-európai határának számító Romániában. Ionut Mosteanu román védelmi miniszter tájékoztatása szerint a döntés elsősorban a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot érinti.

Trump beszélt az elnöki különgépen arról is, hogy a mostani dél-koreai látogatása alkalmával túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy találkozzon Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel, de lehet, hogy még visszatér. "Kiváló kapcsolataim voltak Kim Dzsongunnal" - emlékeztette az újságírókat az elnök, aki legutóbb 2019-ben, a két Korea közti demilitarizált övezetben találkozott Észak-Korea első emberével.

(MTI)