Külföld :: 2025. november 1. 15:54 ::

Több mint száz indonézt vettek őrizetbe internetes csalás miatt Kambodzsában

A kambodzsai hatóságok őrizetbe vettek 106 indonéz állampolgárt, köztük 36 nőt azzal a gyanúval, hogy internetes csalásokat követtek el - számolt be az online csalások elleni eseti bizottság szombaton sajtóközleményben.

A gyanúsítottakat pénteken vették őrizetbe a fővárosban, Phnompenben egy bérelt épületben tartott razzia során. A közlemény szerint több tucatnyi mobiltelefont, asztali számítógépet, valamint két autót is lefoglaltak.

"Az online csalások elleni kampány keretében a hatóságok az ország egész területén a lehető legszigorúbb jogi lépéseket teszik meg a számítógépes csalásokban részt vevő összes szereplővel szemben, kivétel nélkül" - hangsúlyozta a bizottság a közleményben.

A testület hozzátette, hogy a számítógépes csalóhálózatok ellen indított országos razzia célja a biztonság és a közrend fenntartása. Az utóbbi négy hónapban a délkelet-ázsiai országban 20 különböző országból több mint 3400 embert vettek őrizetbe internetes csalás gyanújával.

(MTI)