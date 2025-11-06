Külföld, Gazdaság :: 2025. november 6. 21:01 ::

A vártnál szerényebben nőtt a német ipari termelés

Németországban az elemzők által vártnál szerényebben nőtt az ipari termelés szeptemberben havi szinten - áll a statisztikai hivatal (Destatis) csütörtöki jelentésében.

Szeptemberben a német ipari termelés szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 1,3 százalékkal nőtt augusztushoz képest, amikor 3,7 százalékos csökkenést mértek. Elemzők nagyobb, 3 százalékos szeptemberi növekedéssel számoltak.

Az egy évvel korábbihoz képest naptári kiigazítással 1 százalékkal csökkent a német ipari termelés szeptemberben az augusztusi éves 3,6 százalék esést követően.

A kevésbé volatilis háromhavi, július és szeptember közötti időszakra vonatkozó összehasonlítás azt mutatja, hogy az ipari termelés 0,8 százalékkal volt alacsonyabb, mint az előző három hónapban.

Az ipari termelés szeptemberi növekedését elsősorban a legnagyobb német ipari ágazat, az autóipar jelentős, 12,3 százalékos erősödése okozta. Gyengítő tényező volt azonban a gépipar 1,1 százalékos csökkenése.

Szeptemberben az energia- és építőipar nélküli ipari termelés szezonális és naptárhatástól megtisztítva 1,9 százalékkal nőtt augusztushoz képest.

Az iparon belül mindhárom főcsoportban növekedést regisztráltak: a beruházási javak termelése 3,8 százalékkal, a fogyasztási és a félkésztermékek termelése 0,2-0,2 százalékkal nőtt. Az iparon kívül az energiatermelés 1,3 százalékkal nőtt, az építőipari termelés pedig 0,9 százalékkal csökkent.

Tavaly szeptemberhez képest az energia- és építőipar nélkül számított ipari termelés naptárhatástól megtisztítva 1,2 százalékkal csökkent.

(MTI)