Az olasz legfelsőbb bíróság jóváhagyta az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfi kiadatását Németországnak

Az olasz legfelsőbb bíróság jóváhagyta annak az ukrán állampolgárnak a kiadatását Németországnak, akit az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásában való részvétellel gyanúsítanak - közölte Nicola Canestrini, a férfi ügyvédje.

A Semmítőszék döntése értelmében a Szerhij Kuznyecov néven azonosított 49 éves férfit már a napokban átadhatják a német hatóságoknak.

Az ügyben hetekig tartó jogi huzavona volt, fellebbezési eljárásoknak köszönhetően az ügy egyre magasabb bírósági szintre került. A Semmítőszék az utolsó jogorvoslati lehetőséget biztosította.

Feltehetőleg Hamburgban fogják bíróság elé állítani a két gázvezeték elleni szabotázsakció koordinálásával gyanúsított férfit. A német szövetségi ügyészség robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indított eljárást.

A férfit augusztus végén vették őrizetbe Olaszországban, ahol családjával nyaralt, és jelenleg egy szigorúan őrzött észak-olaszországi börtönben tartják fogva.

(MTI)