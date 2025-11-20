Külföld :: 2025. november 20. 12:31 ::

Babis: az EU migrációs paktuma egy rosszul sikerült egyveleg, az első kormányülésen elutasítjuk

Az Európai Unió migrációs paktuma egy rosszul sikerült egyveleg, amelyet az új cseh kormány mindjárt az első ülésén el fog utasítani - írja Andrej Babis, az októberi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke a Mladá Fronta Dnes című független cseh napilapban csütörtökön megjelent cikkében.

"Lengyelországhoz hasonlóan mi is világosan tudomására hozzuk Brüsszelnek, hogy a többiek hibája miatt nem kívánjuk veszélyeztetni állampolgáraink biztonságát" - mutatott rá a politikus, aki 2017 és 2021 között már állt a kormány élén.

Tudomására hozzuk Brüsszelnek azt is, hogy "az az elv, miszerint mi magunk fogunk dönteni arról, ki fog nálunk élni és dolgozni, számunkra áthághatatlan" - húzta alá Babis.

Andrej Babis írásában bírálta az előző kormányt, amely szerinte hazudott, amikor azt állította, hogy tekintettel a befogadott ukrajnai menekültek nagy számára, Csehország kivételt kapott a migrációs paktum előírásai alól, nem kell már több menekültet befogadnia, és szolidaritási hozzájárulást sem kell befizetnie az uniós kasszába. Azt írja, hogy a kivétel csak egy évre szól, s az ukrajnai háború befejezésével minden megváltozhat. "A sikeres külpolitikát én nem így képzelem el" - szögezte le a politikus.

(MTI)