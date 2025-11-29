Külföld :: 2025. november 29. 07:14 ::

Szumátrán tovább emelkedett az árvizek és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma

Tovább emelkedett az indonéziai Szumátra szigetét sújtó áradások és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma - jelentették pénteken a mentés vezetői.

Az indonéziai nyugati szigetcsoportot, valamint az ország szomszédait, Malajziát és Thaiföldet csaknem egy hete heves esők, Sri Lankát pedig egy ciklon sújtja. Thaiföldön 145 ember halt meg az ország nyolc déli tartományát elöntő árvizek miatt. Malajziában ket ember halálát okozta a Senyar nevű trópusi vihar, 30 ezer embert ki kellett telepíteni, Sri Lankán pedig 46-an vesztették életüket.

Az indonéziai katasztrófavédelmi hivatal (BNPB) pénteken közölt friss adatai szerint 174-re emelkedett a halálos áldozatok száma, 79 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, további 12-en pedig megsérültek.

A helyi hatóságok 116 halálos áldozatot és 42 eltűntet jelentettek a legsúlyosabban érintett Észak-Szumátrából. Nyugat-Szumátrában pedig 23 ember halálát, 4 sérülését és 12 eltűnését erősítették meg, miután villámárvíz söpört végig a régión.

Ferry Walintukan, az észak-szumátrai rendőrség szóvivője pénteken az evakuálást és a segítségnyújtást nevezte elsődleges feladatnak, hozzátéve: bíznak az időjárás javulásában, és abban, hogy helikoptert is be tudnak majd vetni, az érintett területtel ugyanis számos közúti összeköttetés megszakadt.

A hatóságok közlése szerint a prioritások közé tartozik a földcsuszamlások által elzárt utak megtisztítása, a hidak javítása, az élelmiszer és orvosi ellátmány légi úton történő szállítása, valamint az áramellátás és a mobiltelefon-hálózatok helyreállítása az elzárt körzetekben.

Több napja heves esők sújtják Nyugat- és Észak-Szumátrát, valamint Aceh tartományt, ahol az árvíz és a földcsuszamlások következtében 35 ember meghalt, további 8 megsérült, 25-en pedig az eltűntek. Aceh tartományban eddig mintegy 3900 embert evakuáltak a helyi katasztrófavédelmi ügynökség közlése szerint. A tartomány egyes részein áram sincs.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a szerdán kialakult Senyar nevű ciklon az elkövetkező napokban újabb szélsőséges időjárási körülményeket okozhat a régió egyes részein, különösen Acehben és Észak-Szumátrában.

