2025. december 21., vasárnap, Tamás, Bodomér napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
18:09
A briteken élősködő zsidók többsége nem érzi magát biztonságban, el is hagynák az országot
17:47
Trump NATO-pincsije mindenkit megnyugtatott, hogy az Egyesült Államok nem vonul ki Európából
17:16
Putyin különmegbízottja szerint az amerikai hírszerzés igazgatónője leleplezte a mélyállamot
16:59
Fegyveresek gyilkoltak meg több embert egy dél-afrikai bárban
15:49
Dicsérjük Szent László királyt! - filmen eszményképünk mához szóló üzenetei
15:02
Ismét az antiszemitizmustól rettegtek a népirtók
14:11
Sikkasztás, csalás és pénzmosás miatt kell felelnie a BLM-vezető nőstény
gorillának
13:26
Rendkívüli ünnepekre készül a Vatikán
12:38
Hadiüzemekre mért csapásokról számolt be az orosz védelmi minisztérium
11:49
Víz alatt állítottak karácsonyfát a búvárok az Ohridi-tóban
10:55
Hét elefántot gázolt halálra egy gyorsvonat Indiában
10:09
Minden délelőtti járatot lemondott a szkopjei repülőtér a köd miatt
08:43
Az Egyesült Államok újabb venezuelai olajat szállító tankert foglalt le
08:02
Több mint 9500-an érkeztek Ukrajnából szombaton
07:25
Délvidékről, Felvidékről és Erdélyből érkeztek az Országházi Gyermekkarácsony vendégei
06:52
Fizetős lesz a Trevi-kút és más római látványosságok látogatása a turisták számára
22:26
Lavrov nem hagyta szó nélkül a kismalacok tervét a többnemzetiségű erő Ukrajnába küldéséről
22:04
Fáklyás felvonulással tiltakoztak Orbán "szlovák barátainak" magyargyűlölő btk.-módosítása ellen
Dunaszerdahelyen
21:35
Két falu elfoglalásáról számolt be az orosz védelmi tárca
21:11
A Közel-kelet Riviérája után a Napkelte-projektben látják a hasznot Trump zsidajai
20:20
Már kerekesszékes nő is járhatott a világűrben
19:57
Korlátozott lesz az ügyintézés a kormányablakokban és a -hivatalokban
19:36
Kijev csak akkor hajlandó visszafizetni a hitelt az EU-nak, ha Oroszország jóvátételt fizet Ukrajnának
18:48
Mama Gyógynövényei közé keveredett valami
18:15
Korábbi imádottja nyomában: békét, adócsökkentést és nyugdíjemelést ígért Vargáné Szegeden
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Lavrov
nem hagyta szó nélkül a kismalacok tervét a többnemzetiségű erő Ukrajnába küldéséről
Mama
Gyógynövényei közé keveredett valami
Hét
elefántot gázolt halálra egy gyorsvonat Indiában
Már
kerekesszékes nő is járhatott a világűrben
Az
Egyesült Államok újabb venezuelai olajat szállító tankert foglalt le
Fizetős
lesz a Trevi-kút és más római látványosságok látogatása a turisták számára
Hadiüzemekre
mért csapásokról számolt be az orosz védelmi minisztérium
-
- ::
2025. december 21. 18:23
A kért oldal nem található
Friss hírek az elmúlt 24 órából
18:09
A briteken élősködő zsidók többsége nem érzi magát biztonságban, el is hagynák az országot
17:47
Trump NATO-pincsije mindenkit megnyugtatott, hogy az Egyesült Államok nem vonul ki Európából
17:16
Putyin különmegbízottja szerint az amerikai hírszerzés igazgatónője leleplezte a mélyállamot
16:59
Fegyveresek gyilkoltak meg több embert egy dél-afrikai bárban
15:49
Dicsérjük Szent László királyt! - filmen eszményképünk mához szóló üzenetei
15:02
Ismét az antiszemitizmustól rettegtek a népirtók
14:11
Sikkasztás, csalás és pénzmosás miatt kell felelnie a BLM-vezető nőstény
gorillának
13:26
Rendkívüli ünnepekre készül a Vatikán
12:38
Hadiüzemekre mért csapásokról számolt be az orosz védelmi minisztérium
11:49
Víz alatt állítottak karácsonyfát a búvárok az Ohridi-tóban
10:55
Hét elefántot gázolt halálra egy gyorsvonat Indiában
10:09
Minden délelőtti járatot lemondott a szkopjei repülőtér a köd miatt
08:43
Az Egyesült Államok újabb venezuelai olajat szállító tankert foglalt le
08:02
Több mint 9500-an érkeztek Ukrajnából szombaton
07:25
Délvidékről, Felvidékről és Erdélyből érkeztek az Országházi Gyermekkarácsony vendégei
06:52
Fizetős lesz a Trevi-kút és más római látványosságok látogatása a turisták számára
22:26
Lavrov nem hagyta szó nélkül a kismalacok tervét a többnemzetiségű erő Ukrajnába küldéséről
22:04
Fáklyás felvonulással tiltakoztak Orbán "szlovák barátainak" magyargyűlölő btk.-módosítása ellen
Dunaszerdahelyen
21:35
Két falu elfoglalásáról számolt be az orosz védelmi tárca
21:11
A Közel-kelet Riviérája után a Napkelte-projektben látják a hasznot Trump zsidajai
20:20
Már kerekesszékes nő is járhatott a világűrben
19:57
Korlátozott lesz az ügyintézés a kormányablakokban és a -hivatalokban
19:36
Kijev csak akkor hajlandó visszafizetni a hitelt az EU-nak, ha Oroszország jóvátételt fizet Ukrajnának
18:48
Mama Gyógynövényei közé keveredett valami
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
386,46 Ft
USD
330,00 Ft
GBP
441,45 Ft
CHF
414,80 Ft
CAD
239,08 Ft
Utoljára frissítve: 2025. 12. 21. 18:03:56
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Pakisztáni
apa és fia lövöldözött a hanukázó zsidókra Ausztrália egyik legismertebb
strandján
(42153)
Puzsér
úr, köszönjük a
plüssmackót!
(30489)
Mellkason
szúrtak egy 15 éves lányt egy Budapest belvárosi szórakozóhely
előtt
(26647)
Saját
nevével és fényképével csal ki pénzt áldozataiból az "orbáni középosztály" jeles
tagja
(20089)
Tömegverekedés,
fojtogatás - így telnek a Szőlő utcai cigány
mindennapok
(18931)
Egész
életében a "nácik" ellen harcolt a "kiválasztott" rendező, de végül egy zsidó ölte
meg
(18121)
A
Zsindex magyarnak hazudja a települést, ahol a tanulás helyett a korai "elhálást" támogatják a "középosztálybeli"
szülők
(18114)
Beszélj
színvakságról inkább a zsidóknak vagy a négereknek! - Nick Fuentes kiosztja Tucker Carlsont
(16825)
Rákos
gój gyerekek szenvedéseiből és halálából csinált busás bizniszt a zsidó
szélhámos
(16680)
Váratlan
leépítés a népszerű barkácsáruházláncnál: karácsony előtt kerültek sokan az utcára
(15730)
A héten
Az évben
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(254905)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(173358)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(144196)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(134661)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(124450)
Nyilasfóbiások
figyelmébe: mi történt 1944. október
15-én?
(124035)
"Nagy
a buli bent, gyerekek? Köszönjük, hogy összehoztátok a legnagyobb Pride-ot
Magyarországon!"
(100978)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(100240)
22
hónapos magyar kislányt ölt meg ez a miskei cigány - buszon is verhették a gyerekeket
korábban
(93661)
Egy
ukrán szőke szépség végzetes találkozása az amerikai
négervalósággal
(71433)
Dossziék
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2025 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us