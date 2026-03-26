2026. március 26. 07:22

A nők ellen elkövetett gyilkosságok megelőzését célzó törvénytervezetet fogadott el a román parlament

A bukaresti szenátus után a képviselőház is megszavazta szerdán a nők ellen elkövetett gyilkosságok megelőzését célzó, a nemi egyenlőtlenségen alapuló erőszak szigorúbb büntetését előirányzó törvénytervezetet.

A kihirdetésre váró - egyetlen ellenszavazattal és két tartózkodás mellett megszavazott - jogszabály különálló tényállásként vezeti be a román büntetőjogba a nők ellen a partner vagy családtag által elkövetett nőgyilkosság fogalmát, az emberölések esetében így súlyosbító körülménynek minősül, ha a tettes a nő feletti uralom vagy kontroll megtartása érdekében alkalmaz - adott esetben az áldozat halálát eredményező - erőszakot.

A törvény a rendőrség, az ügyészség és az orvostani intézetek számára kötelezővé teszi a családon belőli erőszakos cselekményekkel kapcsolatos adatok gyűjtését, elemzését, a nőgyilkosságnak minősülő esetek összesítésének rendszeres közzétételét, védelmet biztosít a nőgyilkosság nyomán árván maradt kiskorúaknak, és súlyosbító körülménynek minősíti a kiskorúak jelenlétében elkövetett tettlegességet.

A jogszabályjavaslat azt is előírja, hogy nemi alapú erőszakos cselekmények ügyében a hatóságok - feljelentés hiányában, vagy a feljelentés visszavonása esetén is - hivatalból indítanak eljárást.

"A nőgyilkosság nem hirtelen indulatból elkövetett bűncselekmény, hanem gyakran egy hosszú erőszakspirál végpontja. Ha időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, életeket menthetünk. Nem elég megbüntetni az elkövetőket, meg kell állítani a spirált, mielőtt újabb nő veszítené életét. Ez a törvény a megelőzés törvénye is" - mutatott rá Csép Andrea, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) parlamenti képviselője, a kezdeményezők egyike.

A FILIA feminista civil szervezet adatai szerint 2025-ben 66 nőgyilkosságot követtek el Romániában.

(MTI)