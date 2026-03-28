Külföld, Háború :: 2026. március 28. 21:10 ::

Zelenszkij reméli, hogy az Egyesült Államok nem feledkezik meg Ukrajna háborújáról

Volodimir Zelenszkij reméli, hogy az Egyesült Államok nem feledkezik meg Ukrajna háborújáról, miközben az iráni konfliktus köti le - az "ukrán" elnök erről a Fox News hírtelevíziónak Dubajban adott interjúban beszélt.

A pénteken adott interjú szombaton bemutatott részletei szerint az ukrán államfő azt hangoztatta, hogy Ukrajnának szüksége van az Oroszországgal vívott háborúhoz ballisztikus rakétákra. Elmondta, hogy Dubajban tett látogatása alkalmat adott, hogy a háború idején kifejlesztett ukrán drónelhárító rendszereket bemutassa az iráni támadások alatt álló Öböl-menti arab államoknak, és a számukra nyújtott segítségért cserében rakétákat kér. Hozzátette, hogy szüksége van amerikai rakétákra is a harc folytatásához.

"Remélem, hogy Trump elnök és csapata talál módot a háború lezárására az iráni rezsimre gyakorolt nyomás által, és remélem, arról sem feledkeznek meg, hogy az elmúlt 80 év legnagyobb szárazföldi háborúja zajlik Ukrajnában" – fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán hírszerzésre hivatkozva azt mondta, hogy Oroszország rakétákat nem ad át Iránnak, de "kamikaze" drónokkal és hírszerzési információkkal segíti Iránt annak érdekében, hogy minél tovább elhúzódjon az Egyesült Államokkal zajló konfliktus.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter pénteken azt közölte, hogy az Egyesült Államok eddig nem irányított át Ukrajnának eladásra szánt fegyverzetet saját felhasználásra az iráni műveletben, de ennek lehetősége fennáll. "Ha az Egyesült Államoknak van egy katonai szükséglete, legyen az a készletek feltöltése, vagy a nemzeti érdekeket szolgáló felhasználás, akkor mindig saját magunk élvezünk elsőbbséget" – fogalmazott.

A külügyminiszter "hazugságnak" minősítette Volodimir Zelenszkij héten tett állítását az amerikai biztonsági garanciát illető feltétellel kapcsolatban.

Marco Rubio a G7-csoport franciaországi miniszteri találkozóját követően újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy látta az ukrán államfő eheti nyilatkozatát, amit "szerencsétlennek" tart, mert Volodimir Zelenszkijnek is tudnia kellett, hogy nem igaz.

Az amerikai külügyminiszter az ukrán elnök azon állítására reagált miszerint a háború lezárásáról szóló egyeztetéseken Egyesült Államok az Ukrajnának ígért biztonsági garanciát a kelet-ukrajnai Donbasz régióból való kivonuláshoz kötötte.

(MTI nyomán)

