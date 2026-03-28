Külföld :: 2026. március 28. 17:23 ::

A Perzsa-öböl menti államokban kavar a zenebohóc

Az Egyesült Arab Emírségekbe és Katarba utazott Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök szombaton, ahol Ukrajna segítséget kíván nyújtani a drónok terén szerzett tapasztalatával az iráni támadások elleni védekezésben.

Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna tízéves biztonsági megállapodást kötött Szaúd-Arábiával és Katarral, és a szakértők rövidesen véglegesítik az Egyesült Arab Emírségekkel kötendő hasonló megállapodást is.

Ukrajna rövid idő alatt vezető helyet foglalt el az olcsó és hatékony drónelhárító rendszerek gyártásában, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak a 2022 februárjában kezdődött ukrajnai háború során a védelemben. A segítségért cserébe Ukrajna több nagy hatótávolsági légvédelmi rakétát szeretne, amelyhez az orosz támadások elhárításához van szüksége.

Szombaton Zelenszkij találkozott Mohamed bin Zájid Ál Nahajan sejk államelnökkel az Emírségekben, akivel a regionális biztonságról tárgyalt. Nem sokkal később az ukrán elnök az X-en közzétett üzenetében közölte, hogy megérkezett Katarba.

"A valódi biztonság a partnerségre épül, mindenkit értékelünk és nyitottak maradunk mindazok támogatására, akik készek ezért a célért dolgozni" - írta az elnök.

Zelenszkij a múlt héten jelentette be, hogy Kijev öt országnak - az Egyesült Arab Emírségeknek, Szaúd-Arábiának, Katarnak, Kuvaitnak és Jordániának - segítséget nyújt az iráni drónok elleni védekezésben.

Az Emírségek elnökével tartott tárgyalás után az ukrán államfő az X-en közölte, hogy megvitatták az emirátusokbeli biztonsági helyzetet, az iráni légicsapásokat és a Hormuzi-szoros blokádját, amely közvetlenül érinti a kőolaj világpiacát.

Zelenszkij újságírók előtt kijelentette, hogy Ukrajna hosszú távú stratégiai kapcsolatot kíván kiépíteni a közel-keleti államokkal egyebek mellett a közös gyártás, beruházás, energiaipari együttműködés és a harctéri tapasztalatok megosztása területén.

(MTI nyomán)