Külföld :: 2026. június 6. 08:37 ::

Iráni külügyér: a libanoni elnöknek az igazi ellenségtől kell megvédenie hazáját

Visszautasította szombaton Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a libanoni elnök azon kijelentését, amely szerint Teherán cserealapnak használná Libanont az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásai során, egyúttal felszólította az államfőt, hogy "az igazi ellenségtől" védje meg hazáját.

Az X-en közzétett üzenetében Aragcsi leszögezte: Joseph Aoun libanoni államfő szavai hallatán úgy tűnhet, "mintha Irán tartaná megszállva Libanon egyötödét, űzte volna el otthonából a libanoniak egynegyedét és bombázná naponta az országot".

"Védje meg hazáját az igazi ellenségtől, elnök úr!" - tette hozzá a tárcavezető.

Aragcsi kiemelte azt is, hogy amennyiben Teherán puszta cserealapként tekintene Libanonra, már rég megállapodhatott volna az Egyesült Államokkal.

Joseph Aoun péntek este, a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjújában azt vetette Teherán szemére, hogy "a libanoni nép fizeti meg az árát Irán érdekeinek", egyúttal felszólította az iszlám köztársaságot, hagyjon fel a beavatkozással Libanon ügyeibe.

"Ez nem a maguk országa, hanem a mienk" - tette hozzá.

Izrael március óta rendszeresen támadja Libanont, miután az Irán-barát Hezbollah libanoni síita mozgalom nem sokkal az iráni háború kitörése után fegyveres akciókat indított Izrael ellen.

Teherán azóta többször leszögezte: a Washingtonnal kötendő megállapodásnak magában kell foglalnia a libanoni helyzet rendezését is, beleértve az izraeli csapatok kivonását Libanonból.

Naím Kászem, a Hezbollah vezetője a héten "megadásnak" minősítette a libanoni-izraeli tűzszüneti tárgyalásokat, és hangoztatta: az ennek eredményeként létrejött fegyverszünetet a libanoni lakosság többsége teljes egészében elutasítja.

Aoun az interjúban visszautasította Kászem kijelentéseit, és úgy vélte, az embereknek "elegük van" a Hezbollah Izrael elleni háborújából.

(MTI)