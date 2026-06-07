Külföld :: 2026. június 7. 07:28 ::

ENSZ: az iráni háború súlyosbodása emberek millióit taszíthatja éhínségbe

Emberek millióit taszíthatják éhínségbe az iráni háború súlyosbodásának következményei, köztük az üzemanyagárak növekedése - figyelmeztetett pénteken az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP).

Carl Skau, a szervezet igazgatója rámutatott arra, hogy az energia- és az élelmiszerárak egyes térségekben szorosan össze vannak fonódva, hozzátéve, hogy a legszegényebb régiókban az emberek már így is minden pénzüket élelmiszerre költik, "és amikor azok tovább drágulnak, még kevesebbet esznek".

Rámutatott továbbá arra, hogy még ha most azonnal enyhülne is a közel-keleti konfliktus, a hatását még hónapokig lehetne érezni.

Figyelmeztetett arra is, hogy a szervezetnek - a támogatások megcsappanása miatt - már korábban szűkítenie kellett segélyprogramjait, egyúttal felszólította a donorokat, tegyenek többet, elsősorban Szomália és Afganisztán esetében, hangsúlyozva: "a tétlenségnek nagyon súlyos következményei lesznek".

A szervezet márciusban már figyelmeztetett arra, hogy június végéig további 45 millió embert fenyeget éhínség, kiemelve, hogy már így is világszerte mintegy 318 millió, élelmiszer-bizonytalanságban élőről tudni.

(MTI)