Külföld, Gazdaság :: 2026. június 11. 08:55 ::

DIW gazdaságkutató intézet: Németország idén recesszióba kerülhet

Németország gazdasága technikai recesszióba süllyedhet az idén, mivel az iráni háború által kiváltott energiaár-sokk megzavarja a törékeny fellendülést - véli a DIW gazdaságkutató intézet, amely szerdán a felére vette vissza az idei német növekedési előrejelzését.

A DIW most azzal számol, hogy a német hazai össztermék (GDP) idén 0,5 százalékkal, jövőre 0,8 százalékkal nő, ami csaknem fél százalékpontos rontás a tavaszi előrejelzéshez képest.

Az intézet szerint a GDP valószínűleg kis mértékben csökkenni fog az idei második és a harmadik negyedévben, mielőtt az év vége felé stabilizálódik.

A definíció szerint egy ország akkor kerül technikai recesszióba, ha a GDP két egymást követő negyedévben csökken.

A DIW szerint a magasabb olaj- és gázárak fölfelé hajtják a fogyasztói árakat, gyengítik a háztartások vásárlóerejét, és növelik a bizonytalanságot a vállalatok körében.

A gazdaságkutató szerint az idei infláció 2,9 százalék, a jövő évi 3 százalék lesz, ami magasabb az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos célértékénél.

(MTI)