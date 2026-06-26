Külföld, Politikusbűnözés :: 2026. június 26. 23:04 ::

Dél-Koreában korrupció miatt hétévi börtönre ítélték a volt first ladyt

Dél-Koreában korrupció miatt hétévi börtönbüntetésre ítélték pénteken Kim Konhi volt first ladyt, az ország volt elnöke, Jun Szogjol feleségét, aki egy korábbi korrupciós ügy miatt már börtönben van - jelentette több helyi média.

A büntetést a szöuli központi kerületi bíróság hirdette ki, megállapítva, hogy Kim "habozás nélkül" elfogadott olyan luxuscikkeket, amelyek a hétköznapi emberek számára gyakorlatilag elérhetetlenek.

Min Dzsungki független ügyvéd csapata, aki a volt elnöki házaspárral kapcsolatos korrupciós vádak kivizsgálását vezette, eredetileg 7 és fél évi börtönbüntetést kért Kimre, amiért kormányzati állásokat, illetve üzleti jellegű szívességeket tett különböző embereknek drága ékszerekért és egyéb luxuscikkekért cserébe, amelyek összértéke 103 millió von (21 millió forint).

Kim Konhit tavaly négy évi börtönre ítélték a tőzsde manipulálásáért és egyéb korrupciós ügyekben, és ezt a büntetést most januárban első fokon 20 hónappal súlyosbították.

(MTI)